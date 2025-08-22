Στην Κρήτη, ξημερώματα Παρασκευής, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Μπαλί. Δύο οχήματα, ένα ταξί με πενταμελή οικογένεια Βρετανών με δύο παιδιά και ένα αγροτικό 4Χ4 με τρεις επιβαίνοντες, συγκρούστηκαν μετωπικά. Η Πυροσβεστική επενέβη για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου. Συνολικά τραυματίστηκαν οκτώ άτομα, από τα οποία τρία νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν έξι ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Οι δύο Βρετανοί γονείς νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τη γυναίκα να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, ενώ τα δύο παιδιά παραμένουν σε ισχυρό σοκ με ελαφρά τραύματα. Επίσης, σε ΜΕΘ νοσηλεύεται ο 21χρονος συνοδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο πρόεδρος του συλλόγου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων Κρήτης Γιάννης Λιονάκης δήλωσε ότι ««Είμαστε στην κατηφόρα, είμαστε στα χειρότερά μας. Και δεν μπορεί να επαφίουμε την ασφάλεια, γιατί αυτό έχει συμβεί καταληκτικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, στους καινούριους δρόμους που φτιάχνουμε. Θέλουμε μαζί με τους δρόμους, αυτό που παραδίδουμε παρεκτός του νησιού μας και του ΒΟΑΚ, θέλουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει, δηλαδή να αλλάξουμε συμπεριφορά, να αλλάξουμε συνήθειες»

Τραυματισμός ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο στα Τρίκαλα

Στα Τρίκαλα, το μεσημέρι της Πέμπτης, ένα επιβατικό αυτοκίνητο παρέσυρε σοβαρά έναν άνθρωπο σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τρικάλων. Ο οδηγός του οχήματος αρχικά τράπηκε σε φυγή, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από συντονισμένες προσπάθειες των αρχών.