Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μετά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ένταξη νέων ωφελούμενων.

Η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας. Στόχος είναι να διευκολύνει την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και να στηρίξει γονείς που εργάζονται, αναζητούν εργασία ή σπουδάζουν.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Οι δικαιούχοι λαμβάνουν voucher έως 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτριας και έως 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από πιστοποιημένα πρόσωπα, εγγεγραμμένα στο Μητρώο Επιμελητών, ενώ μπορούν να συμμετέχουν και άτομα από το οικογενειακό ή στενό κοινωνικό περιβάλλον, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, άνεργοι ή σπουδάζοντες γονείς και κηδεμόνες παιδιών έως 2,5 ετών. Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται εργαζόμενες μητέρες ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης, άνεργες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ, φοιτήτριες, πατέρες με αποκλειστική γονική μέριμνα ή επιμέλεια, καθώς και πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια παιδιού με δικαστική ή εισαγγελική απόφαση.

Η διαδικασία υποβολής

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Το σύστημα αξιοποιεί τα διαθέσιμα στοιχεία της Δημόσιας Διοίκησης, μειώνοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη γραφειοκρατία.

Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής, έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Σύμφωνα με το υπουργείο, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια. Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί και τις 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά. Για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο.

Όπως επισημαίνεται, η δράση αποτελεί σημαντικό εργαλείο στήριξης της οικογένειας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για τη φροντίδα των μικρών παιδιών και ενισχύοντας τη συμμετοχή των γονέων στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων διατίθενται στην επίσημη πλατφόρμα του προγράμματος ntantades.gov.gr.