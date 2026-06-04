Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το έργο «Κοινωνικοοικονομική Μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας – Φάση 2», συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει 18 επιμέρους παρεμβάσεις σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική μέριμνα, οι μεταφορές και η εξοικονόμηση ενέργειας, με στόχο τη δημιουργία σημαντικού αναπτυξιακού αποτυπώματος για ολόκληρη την Περιφέρεια.

Με την απόφαση αυτή ενεργοποιείται η διαδικασία υλοποίησης των έργων που εγκρίθηκαν για τη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις περιοχές της Δίκαιης Μετάβασης. Η χρηματοδότηση συνδυάζει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και εθνικούς πόρους.

Στόχος του έργου είναι να καλύψει τις διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής και να στηρίξει τη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα νέο, βιώσιμο και σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο.

Τα 18 έργα που περιλαμβάνονται

1. Οδική σύνδεση ΖΕΠ – Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ισόπεδο κόμβο στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων.

2. Βελτίωση του οδικού τμήματος «Κοζάνη – Αεροδρόμιο» της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (ΕΟ3).

3. Βελτίωση επαρχιακού οδικού άξονα Διασταύρωση Τοιχιού – Χιονοδρομικό Βιτσίου – όρια Ν. Φλώρινας.

4. Βελτίωση οδικού τμήματος από Πολυκέρασο μέχρι τη Μονή Αγ. Αναργύρων Μελισσότοπου.

5. Αναβάθμιση φωτισμού υφιστάμενων κόμβων Π.Ε. Καστοριάς.

6. Βελτίωση οδικού τμήματος Καισαρειά – Αιανή με κατασκευή γέφυρας στη θέση «Χάντακας».

7. Ανάπλαση οδού προς εργατικές κατοικίες (οικισμός Καρδιάς).

8. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων κεντρικού άξονα Περδίκα.

9. Βελτίωση οδού Πτολεμαΐδας – Ασβεστόπετρας. 10. Οδοφωτισμός δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Νεστορίου για αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας. 11. Κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής – Κοζάνης, μήκους 10,6 χλμ., στην περιοχή του ορυχείου Νοτίου Πεδίου Πτολεμαΐδας, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού Ακρινής. 12. Βελτίωση οδού Νησί – Καρπερό (Βέντζια – Χάσια).

13. Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καστοριάς της Σχολής Αστυφυλάκων.

14. Ύδρευση, αποχέτευση και όμβρια Δήμου Βελβεντού.

15. Βελτίωση τμήματος επαρχιακής οδού Κοζάνης – Αιανής (Τμήμα Κοζάνη – Λευκόβρυση).

16. Στατική ενίσχυση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων και αναβάθμιση κτιριακών υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης.

17. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εγκαταστάσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

18. Δημιουργία ψηφιακής πύλης για την πολιτιστική κληρονομιά της Δυτικής Μακεδονίας.