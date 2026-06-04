Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Βέροια η κατάρρευση τμήματος του ιστορικού τείχους της πόλης μέσα σε αυλή κατοικίας, δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλειά τους, καθώς μεγάλες πέτρες έχουν πέσει στον χώρο, δημιουργώντας κινδύνους, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά που παίζουν στην αυλή. Όπως αναφέρουν, κάθε έντονη βροχόπτωση εντείνει τους φόβους τους για νέα κατάρρευση.

Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας καταγγέλλει στο Mega ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα γραφειοκρατικό αδιέξοδο ανάμεσα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων και τον Δήμο Βέροιας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Εφορεία αναγνωρίζει ότι το τείχος αποτελεί μνημείο της αρμοδιότητάς της, ωστόσο επικαλείται έλλειψη προσωπικού για την απομάκρυνση των πεσμένων λίθων. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που τα υλικά κατέληξαν σε ιδιωτικό χώρο, θεωρούνται μπάζα και η ευθύνη αποκομιδής τους βαραίνει τον ιδιοκτήτη.

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς ο ιδιοκτήτης δηλώνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος του στην απομάκρυνση των λίθων. Όπως υποστηρίζει, έχει λάβει οδηγίες να μην αγγίξει τίποτα, καθώς πρόκειται για αρχαίο υλικό που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές εργασίες αποκατάστασης του τείχους, ενώ υπάρχει και ο φόβος πιθανών κατηγοριών για παράνομη διαχείριση αρχαιοτήτων.

«Από τη μία μου λένε να τα μαζέψω και από την άλλη να μην ακουμπήσω τίποτα γιατί είναι αρχαία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση, πέρα από την τοποθέτηση δύο κοντέινερ στον χώρο.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, προειδοποιώντας ότι ο κίνδυνος νέων καταρρεύσεων παραμένει υπαρκτός και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.