Σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές ενεπλάκη το απόγευμα της Πέμπτης μια 45χρονη στην περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τις αστυνομικές αρχές διαπιστώθηκε, μέσω της διαδικασίας αλκοολομέτρησης, ότι η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η 45χρονη συνελήφθη επί τόπου και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών για τις περαιτέρω νομικές διαδικασίες.

Ανάληψη Προανάκρισης από την Τροχαία Θέρμης

Το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ανέλαβε τη διενέργεια της προανάκρισης για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος. Το περιστατικό επαναφέρει το διαρκές ζήτημα της οδικής ασφάλειας και την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων οδήγησης, ειδικά σε ό,τι αφορά τη χρήση αλκοόλ.