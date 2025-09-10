Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στον Δήμο Αγίου Βασιλείου κοντά στο Σπήλι Ρεθύμνου, όταν το όχημα που οδηγούσε 57χρονος τουρίστας, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, λίγα μόλις μέτρα πριν από γκρεμό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν με σκοινιά να σταθεροποιήσουν και να ανασύρουν το αυτοκίνητο. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στο φαράγγι του Κισσού. Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.