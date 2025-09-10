Σοβαρό τροχαίο με πρωταγωνιστή έναν 15χρονο συνέβη αργά το βράδυ της Τρίτης στην Βάρδα Ηλείας.

Ο ανήλικος οδηγούσε αυτοκίνητο, με το οποίο προκάλεσε ατύχημα με τραυματισμό και σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ilialive.gr, από τον πανικό του εγκατέλειψε το σημείο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το τροχαίο ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών Αρχαίας Ολυμπίας και Θερμοπυλών, όταν ο 15χρονος οδηγώντας χωρίς δίπλωμα αυτοκίνητο, φέρεται να παραβίασε το «ΣΤΟΠ» και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 32χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε πιο σοβαρά στον αυχένα ο 32χρονος και ελαφρύτερα ο 15χρονος, ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο και εντοπίστηκε μετά από λίγο από τους αστυνομικούς, που τον συνέλαβαν. Ο 15χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες πέραν των λοιπών παραβάσεων του ΚΟΚ, για πρόκληση σωματικών βλαβών και επικίνδυνη οδήγηση.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας.