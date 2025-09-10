Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Μικράς Ασίας στο ύψος του Γρηγορίου Λαμπράκη, στον Πειραιά, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά 30 άτομα.

Δυνάμεις της τροχαίας επιχειρούν στο σημείο και συνδράμουν στη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ορισμένοι επιβάτες έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

ΟΣΥ: Aναλυτικά η ανακοίνωση για το συμβάν

Η ΟΣΥ ΑΕ σχετικά με το συμβάν επί της οδού Μικράς Ασίας στον Πειραιά κατά το οποίο τραμ προσέκρουσε σε σταθμευμένο λεωφορείο την ώρα που αποβιβαζε επιβάτες σε στάση, ενημερώνει ότι παρακολουθεί το συμβάν και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Θα επανέλθουμε με νεώτερη ενημέρωση.