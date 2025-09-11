Σε κρίσιμη καμπή φαίνεται να βρίσκεται η ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, πολεμικές επιχειρήσεις επεκτάθηκαν εντός του εδάφους του ΝΑΤΟ. Το πρωί της Τετάρτης (10/9), η Πολωνία κινητοποίησε εθνικά και συμμαχικά συστήματα αεράμυνας, καταρρίπτοντας τουλάχιστον τρία drones. Το περιστατικό σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση, με ευρύτερες γεωπολιτικές συνέπειες.

Αυξημένη παρουσία του ΝΑΤΟ και βρετανικά μαχητικά στην Πολωνία

Η αντίδραση των συμμάχων ήταν άμεση. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, μετά το συμβάν, η Βαρσοβία αποκάλυψε πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πρότειναν συγκεκριμένα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση της πολωνικής αεράμυνας. Η Μεγάλη Βρετανία εξετάζει την αποστολή μαχητικών Typhoon, στο πλαίσιο ενισχυμένης αποστολής εναέριας αστυνόμευσης για την προστασία της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Διαρκείς παραβιάσεις από ρωσικά και λευκορωσικά drones

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταγράφηκαν τουλάχιστον 19 παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από drones, εκ των οποίων ορισμένα εισήλθαν μέσω Λευκορωσίας. Οι εντάσεις οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο τεσσάρων αεροδρομίων, μεταξύ αυτών και της Βαρσοβίας. Σε δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ντικ Σχουφ, επιβεβαίωσε ότι ολλανδικά μαχητικά F-35 έλαβαν μέρος στις αποστολές αναχαίτισης, ενισχύοντας την πολυεθνική απάντηση.

Σκληρές δηλώσεις και διπλωματική ένταση

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε το επεισόδιο ως «μεγάλης κλίμακας πρόκληση» και προειδοποίησε πως «η κατάσταση είναι σοβαρή», υπογραμμίζοντας πως η Πολωνία παραμένει έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πιθανό σενάριο. Από την πλευρά της, η Ρωσία διέψευσε κάθε κατηγορία, με το υπουργείο Άμυνάς της να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση να πληγούν στόχοι στην Πολωνία. Ο Ρώσος πρέσβης στη Βαρσοβία χαρακτήρισε τις κατηγορίες «αβάσιμες».

Η Πολωνία ενεργοποιεί το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ

Σε απάντηση, η Πολωνία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημες διαβουλεύσεις με τη Συμμαχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια ενέργεια, που έχει ενεργοποιηθεί μόλις επτά φορές από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε τους συμμάχους να αντιδράσουν δυναμικά, επισημαίνοντας ότι «η Ρωσία δοκιμάζει συνεχώς τα όρια της υπομονής των Δυτικών χωρών». Παράλληλα, ζήτησε από τις γειτονικές χώρες να αναχαιτίζουν ρωσικά drones και πυραύλους που στοχεύουν την ουκρανική επικράτεια.

Εκτεταμένες ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας και ενίσχυση συνόρων

Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται καθοριστική, καθώς Ρωσία και Λευκορωσία προγραμματίζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, γεγονός που έχει εντείνει περαιτέρω τις ανησυχίες στην περιοχή. Η Πολωνία έχει ήδη κλείσει τα χερσαία σύνορα με τη Λευκορωσία και ενισχύει δραστικά τα μέτρα ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις απειλές και να διασφαλίσει την εθνική της κυριαρχία.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία συνεχίζει να μεταβάλλει τα γεωπολιτικά δεδομένα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθιστώντας επιτακτική την εγρήγορση τόσο των τοπικών κυβερνήσεων όσο και του ευρύτερου ΝΑΤΟϊκού μηχανισμού. Η σταθερότητα στην περιοχή δοκιμάζεται, ενώ η απειλή για την ασφάλεια της συμμαχίας εντείνεται με κάθε νέα κλιμάκωση των γεγονότων.