Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Όσκαρ Σμιντ, ενός από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του αθλήματος. Ο χαρισματικός Βραζιλιάνος «μπομπέρ», που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών την Παρασκευή (17/04/2026).

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν διεθνή μέσα, όπως το «Associated Press» και το «CNN Brazil», την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Ο Σμιντ αποτέλεσε μια εμβληματική μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ, κυριαρχώντας στα παρκέ κατά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, με το απαράμιλλο επιθετικό του ταλέντο και την ικανότητά του στο σκοράρισμα να τον καθιστούν έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες όλων των εποχών.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο του αθλήματος, με την κληρονομιά του να παραμένει ζωντανή μέσα από τα επιτεύγματα και την επιρροή που είχε στις επόμενες γενιές.