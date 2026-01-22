Η αναμέτρηση της 22ας Ιανουαρίου 2026 είχε ιστορικό χαρακτήρα για τον Ολυμπιακό, που κατάφεραν να πανηγυρίσουν «διπλό» στην Πόλη για πρώτη φορά μετά τις 22 Δεκεμβρίου 2017. Η τελευταία νίκη τους στο Sinan Erdem Dome, για τη σεζόν 2017-18, είχε έρθει με 61-58 χάρη σε καθοριστικές φάσεις στο φινάλε, με τρίποντα των Ιωάννη Παπαπέτρου και Βασίλη Σπανούλη και 2/2 βολές του Τζαμέλ ΜακΛιν.

Το αρνητικό σερί των Ερυθρόλευκων μετρούσε επτά συνεχόμενες ήττες απέναντι στην Εφές εκτός έδρας, έξι στο Sinan Erdem Dome και μία στο Basketball Development Center. Από εκείνο το ματς του 2017 μόνο ο Κώστας Παπανικολάου και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (τραυματίας τότε) βρίσκονται ακόμα στο ρόστερ.

Η νίκη αυτή έδωσε σημαντική ώθηση στον Ολυμπιακό στην ευρωπαϊκή του πορεία και «σκότωσε» ένα πολυετές ταμπού στην έδρα της τουρκικής ομάδας, υπό το βλέμμα του προπονητή Εργκίν Αταμάν, που είχε τότε μόλις ξεκινήσει την τρίτη θητεία του στην Εφές και αργότερα οδήγησε την ομάδα σε κατακτήσεις Euroleague το 2021 και το 2022.