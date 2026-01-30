Η Euroleague ανοίγει νέα σελίδα με την τοποθέτηση ενός νέου στελέχους σε κρίσιμη θέση. Ο Τσους Μπουένο είναι πλέον ο CEO της διοργάνωσης, μετά από ψηφοφορία των ομάδων-μετόχων.

Ο Ισπανός παράγοντας διαθέτει σημαντικό βιογραφικό, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν στη DAZN και στο NBA Europe, και θα συνεργαστεί στενά με τον Ντέγιαν Μποντιρόγκα για τη διοίκηση της Euroleague.

Η στήριξη των ομάδων κατά την ψηφοφορία ήταν καθολική, και έτσι ο Μπουένο διαδέχεται τον Λιθουανό Παούλιους Μοτεγιούνας, που μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του CEO.

Ο νέος CEO αναμένεται να αναλάβει άμεσα σημαντικές πρωτοβουλίες, καθώς το ευρωπαϊκό μπάσκετ εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με την επικείμενη ανάπτυξη του NBA Europe. Ο Μπουένο θα αποτελέσει κεντρικό συνομιλητή στις επαφές με FIBA και NBA, με την παρουσία του να θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον της Euroleague.