Η Νότιγχαμ Φόρεστ «έκλεισε» θέση για την φάση των «16» του Europa League, καθώς οι reds εξασφάλισαν την πρόκριση κόντρα στην Φενερμπαχτσέ.

Η τουρκική ομάδα επικράτησε με 2-1 στο City Ground, αλλά η Φόρεστ ήταν αυτή που πανηγύρισε την κατάκτηση της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, καθώς στο πρώτο παιχνίδι στην Πόλη, είχε θριαμβεύσει με 3-0 επί της Φενέρ.

Η Φόρεστ θα κοντραριστεί στους 16 του Europa League με την Μίντιλαντ ή την Μπέτις και θα μάθει την αντίπαλό της, στην κλήρωση της Παρασκευής.

Η Νότιγχαμ ξεκίνησε καλά το ματς έχοντας δύο καλές ευκαιρίες για να προηγηθεί, αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που κατάφεραν ν’ ανοίξουν το σκορ.

Μια αντεπίθεση της τουρκικής ομάδας στο 22’, έδωσε την δυνατότητα στον Ακτούρκογλου να βρεθεί σε θέση βολής και ο επιθετικός της Φενέρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1.

Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου μέρους, ενώ το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τους φιλοξενούμενους. Ένα μαρκάρισμα του Κούνια στον Ακτούρκογλου εξετάστηκε στο VAR και τελικά καταλογίστηκε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο παίκτης που το κέρδισε κι έκανε το 0-2 για την Φενέρ στο 48’.

Καθοριστικός ο Χάντσον – Οντόι

Ο τεχνικός της Φόρεστ, Βίτορ Περέιρα έκανε τέσσερις αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου μέρους και μία από αυτές, ο Χάντσον Οντόι, αποδείχθηκε «χρυσή» για την αγγλική ομάδα.

Η Νότιγχαμ πίεσε για να πετύχει το γκολ που θα έβαζε τέλος στις ελπίδες της Φενέρ και τα κατάφερε με τον παίκτη που προαναφέραμε. Ο Χάντσον – Οντόι έστειλε με εξαιρετικό σουτ την μπάλα στα δίχτυα του Τσετίν στο 68′ κάνοντας το 1-2 και κάπου εκεί τελείωσαν όλα.

Θα πρέπει μάλιστα να τονίσουμε, ότι οι γηπεδούχοι είχαν κι άλλες ευκαιρίες για να πετύχουν και δεύτερο γκολ, με Ζεσούς και Μοράτο. Το 1-2 έμεινε μέχρι το τέλος, ένα αποτέλεσμα που έδωσε την πρόκριση στην αγγλική ομάδα στην φάση των 16 του Europa League.

ΝΟΤΙΓΧΑΜ: Ορτέγκα, Χάτσινσον, Κούνια, Μουρίγιο (46’ Άινα), Μοράτο, Γουίλιαμς, Ντομίνγκες (84′ Γκιμπς Γουάιτ), Γιέιτς (46’ Σανκαρέ), Άντερσον, ΜακΑτί(46’ Χάντσον – Οντόι), Λούκας (46’ Ζέσους).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Τσετίν, Μουλντούρ, Γκεντουζί, Ντεμίρ, Μπράουν (76′ Μερκάν), Αϊντίν (63’ Ασένσιο), Γιούκσεκ, Καντέ, Νενέ (46’ Σεμέδο), Ακτούρκογλου, Σερίφ (76′ Εκιτσί).