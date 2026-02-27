Με την ολοκλήρωση των αγώνων, οριστικοποιήθηκε το σύνολο των ομάδων που θα συμμετάσχουν στη φάση των «16» του Conference League, όπου βρίσκεται από τον Δεκέμβριο και η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ είχε εξασφαλίσει απευθείας την πρόκριση ως μία από τις οκτώ πρώτες ομάδες της League Phase, τερματίζοντας στην τρίτη θέση μετά την εντυπωσιακή ανατροπή και νίκη με 3-2 επί της Κραϊόβα. Μαζί με την Ένωση, προκρίθηκαν απευθείας οι: Στρασμπούρ, Ρακόβ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς και ΑΕΚ Λάρνακας.

Οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες που προκρίθηκαν από τα playoffs είναι οι: Τσέλιε, Σαμσουνσπόρ, Ριέκα, Φιορεντίνα, Αλκμάαρ, Κρίσταλ Πάλας, Λεχ Πόζναν και Σίγμα Όλομουτς.

Οι πιθανές διασταυρώσεις της ΑΕΚ στη φάση των «16» είναι με την Τσέλιε ή την Άλκμααρ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στις 12 Μαρτίου εκτός έδρας και τη ρεβάνς στις 19 Μαρτίου στην Allwyn Arena. Οι υπόλοιπες ημερομηνίες της διοργάνωσης έχουν οριστεί ως εξής: προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου, ημιτελικοί 30 Απριλίου & 7 Μαΐου, και ο τελικός στις 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία.