Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μια απαιτητική δοκιμασία στη φάση των «16» του UEFA Europa League, καθώς η κλήρωση τον έφερε αντιμέτωπο με τη Ρεάλ Μπέτις. Μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν, το «τριφύλλι» στρέφει την προσοχή του σε έναν αντίπαλο με σταθερή παρουσία τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το πρώτο παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί στην Αθήνα, στη Λεωφόρο, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στο «La Cartuja» της Σεβίλλης, καθώς το «Benito Villamarín» βρίσκεται υπό ανακαίνιση.

Μια ομάδα με παράδοση και επιθετικό ταλέντο

Ιδρυθείσα το 1907, η Μπέτις αποτελεί μία από τις ιστορικές δυνάμεις του ισπανικού ποδοσφαίρου. Στην τροπαιοθήκη της ξεχωρίζουν ένα πρωτάθλημα Ισπανίας (1934/35) και τρία Κύπελλα, με πιο πρόσφατο εκείνο του 2021/22. Τα τελευταία χρόνια, υπό την καθοδήγηση του έμπειρου Μανουέλ Πελεγκρίνι, έχει παρουσιάσει σημαντική αγωνιστική πρόοδο, φτάνοντας μέχρι και σε ευρωπαϊκό τελικό την περσινή σεζόν.

Αγωνιστικά, πρόκειται για σύνολο με ισορροπία σε άμυνα και επίθεση, που δίνει έμφαση στο συνδυαστικό και κάθετο παιχνίδι. Ξεχωρίζει ο Άντονι, με διψήφιο αριθμό γκολ και ασίστ, ενώ σημαντική συμβολή έχει και ο Κούτσο Ερνάντεζ. Παράλληλα, στο ρόστερ βρίσκεται και ο Σεντρίκ Μπακαμπού, γνώριμος στο ελληνικό κοινό.