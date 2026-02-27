Με την Μπέτις θα κοντραριστεί στην φάση των «16» του Europa League ο Παναθηναϊκός, μετά και την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2), ενώ γνωστό έγινε και το μονοπάτι μέχρι και τον μεγάλο τελικό στις 20 Μαΐου, στο γήπεδο της Μπεσίκτας, την Vodafone Arena.
Στις 12 Μαρτίου το πρώτο ματς, στην έδρα των Πράσινων που όπως όλα δείχνουν θα είναι η Λεωφόρος, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα μετά στην Ισπανία.
Να σημειωθεί πως, αν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέτις θα αντιμετωπίσει είτε την Φερεντσβάρος ή την Μπράγκα στους «8».
Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των «16» του Europa League
- Γκενκ – Φράιμπουργκ
- Ρόμα – Μπολόνια
- Φερεντσβάρος – Μπράγκα
- Στουτγάρδη – Πόρτο
- Παναθηναϊκός – Μπέτις
- Νότιχγαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
- Λιόν – Θέλτα
- Άστον Βίλα – Λιλ
Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός στα προημιτελικά
Φερεντσβάρος ή Μπράγκα VS Παναθηναϊκός ή Μπέτις
Γκενκ ή Φράιμπουργκ VS Θέλτα ή Λιόν
Στουτγκάρδη ή Πόρτο VS Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ
Μπολόνια ή Ρόμα VS Λιλ ή Άστον Βίλα
Οι διασταυρώσεις των Πράσινων στα ημιτελικά
Φερεντσβάρος ή Μπράγκα ή Παναθηναϊκός – Μπέτις VS Γκενκ ή Φράιμπουργκ ή Θέλτα ή Λιόν
Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ VS Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα
Οι ημερομηνίες «κλειδί» μέχρι και τον τελικό
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)