Με την Μπέτις θα κοντραριστεί στην φάση των «16» του Europa League ο Παναθηναϊκός, μετά και την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2), ενώ γνωστό έγινε και το μονοπάτι μέχρι και τον μεγάλο τελικό στις 20 Μαΐου, στο γήπεδο της Μπεσίκτας, την Vodafone Arena.

Στις 12 Μαρτίου το πρώτο ματς, στην έδρα των Πράσινων που όπως όλα δείχνουν θα είναι η Λεωφόρος, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για μία εβδομάδα μετά στην Ισπανία.

Να σημειωθεί πως, αν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέτις θα αντιμετωπίσει είτε την Φερεντσβάρος ή την Μπράγκα στους «8».

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των «16» του Europa League

Γκενκ – Φράιμπουργκ

Ρόμα – Μπολόνια

Φερεντσβάρος – Μπράγκα

Στουτγάρδη – Πόρτο

Παναθηναϊκός – Μπέτις

Νότιχγαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

Λιόν – Θέλτα

Άστον Βίλα – Λιλ