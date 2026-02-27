Νέα στάση εργασίας για τη μέρα απόφασης του εφετείου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, στις 4 Μαρτίου, αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ.

Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από την έναρξη της βάρδιας το πρωί έως τις 11:00. Ταυτόχρονα, η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση στις 08:30 της ίδιας μέρας στο εφετείο Αθηνών. «Απαιτούμε την τελεσίδικη καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οι ναζί δολοφόνοι, μέλη της, να τιμωρηθούν με την πιο αυστηρή ποινή», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας ανέβηκαν στην έδρα σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, με την πρόεδρο να γνωστοποιεί την νέα ημερομηνία που θα απαγγελθεί η απόφαση για τους 42 κατηγορουμένους. Όπως είπε η πρόεδρος ο λόγος της αναβολής είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε η διάσκεψη των δικαστών ώστε να είναι σε θέση να ανακοινώσουν την απόφαση τους επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων.

Αναλυτικά όσα επισημαίνονται από την ΑΔΕΔΥ:

«Κηρύσσουμε στάση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από σχέση εργασίας, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ της Αττικής την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026, από την έναρξη της βάρδιας το πρωί έως τις 11:00, τη μέρα που τελικά θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την ενοχή ή μη των καταδικασμένων μελών της Χρυσής Αυγής και καλούμε στη συγκέντρωση στις 8.30 π.μ. στο Εφετείο Αθήνας. Απαιτούμε την τελεσίδικη καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οι ναζί δολοφόνοι, μέλη της, να τιμωρηθούν με την πιο αυστηρή ποινή.

Το εργατικό κίνημα αγωνίζεται ενάντια στον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά.

Οι εργαζόμενοι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με τους φασίστες στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές με μαζική αντιφασιστική δράση οδηγώντας στην απομόνωση και την απονομιμοποίηση τους ναζί δολοφόνους.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τον ρόλο των νεοναζιστικών-φασιστικών οργανώσεων και ποιους εξυπηρετεί η δράση τους. Θα στρέφονται πάντα ενάντια στον λαό, τους φτωχότερους και τους πιο αδύναμους, ενάντια τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους. Δεν έχουν καμία σχέση με το εργατικό κίνημα, με τις αξίες και τα ιδανικά του φτωχού-λαϊκού κόσμου, με τις ηρωικές παραδόσεις του λαού μας. Αναλαμβάνουν την καταστολή, το χτύπημα των αγώνων, στηρίζουν σε κάθε ευκαιρία την πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας.

Η πάλη απέναντι στον φασισμό συνεχίζεται!

Όλοι έξω από το Εφετείο Αθηνών την Τετάρτη 4 του Μάρτη, ώρα 08:30».