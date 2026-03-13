Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο ΟΑΚΑ και επικράτησε με 1-0 της Ρεάλ Μπέτις, παίρνοντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Ισπανία για μια θέση στα προημιτελικά του UEFA Europa League.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση της ΑΕΚ, η οποία διέλυσε με 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία και βρίσκεται ουσιαστικά με το ένα πόδι στα προημιτελικά του UEFA Europa Conference League.

Για τον Παναθηναϊκό, η νίκη δεν άλλαξε σημαντικά τις πιθανότητες για την κατάκτηση του τροπαίου, καθώς το ποσοστό παραμένει στο 2%. Ωστόσο, το αποτέλεσμα επηρέασε τις εκτιμήσεις για τη Μπέτις.

Οι Ανδαλουσιανοί, που πριν το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ θεωρούνταν το δεύτερο φαβορί για την κούπα, πλέον βρίσκονται στην πέμπτη θέση της σχετικής λίστας. Παρ’ όλα αυτά, το μοντέλο εξακολουθεί να δίνει προβάδισμα στους Ισπανούς για την πρόκριση στους «8».

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετικά ισχυρή θέση για να συνεχίσει στη διοργάνωση, καθώς οι πιθανότητες πρόκρισης στα προημιτελικά αγγίζουν το 99,9%. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει έκτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference League με ποσοστό 8%.

Ένας από τους λόγους που το ποσοστό της δεν αυξήθηκε περισσότερο είναι το πιθανό ζευγάρωμα με τη Ράγιο Βαγεκάνο στους «8», καθώς η ισπανική ομάδα θεωρείται το τρίτο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου με πιθανότητες που φτάνουν το 11%.

🏆 To win 🟠 Europa League (as of 13 Mar): 34% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa 12% 🇵🇹 Porto (📈 +6%) 12% 🇫🇷 Lyon (📈 +3%) 8% 🇮🇹 Roma (➡️ 0%) 8% 🇪🇸 Betis (📉 -3%) 7% 🇪🇸 Celta Vigo (📈 +1%) 4% 🇩🇰 Midtjylland (📈 +2%) 3% 🇩🇪 Freiburg (📉 -1%) 3% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham Forest (📉 -5%) … 👉 Full… pic.twitter.com/h05euPjz53 — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 13, 2026