Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα μακριά από μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιστροφή. Μετά τη σημαντική νίκη με 1-0 απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις, το «τριφύλλι» έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και 23 χρόνια.

Η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» έφτασαν στους «8» ήταν τη σεζόν 2002-03 στο UEFA Cup, τη διοργάνωση που σήμερα γνωρίζουμε ως UEFA Europa League. Τότε ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε την Πόρτο του Ζοζέ Μουρίνιο , η οποία στη συνέχεια κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στη Σέλτικ.

Η ελληνική ομάδα είχε κάνει μεγάλο βήμα πρόκρισης κερδίζοντας με 1-0 μέσα στο Οπόρτο, ωστόσο στη ρεβάνς της Λεωφόρου πλήρωσε την κούραση και τις σημαντικές απουσίες. Η Πόρτο επικράτησε με 2-0 στην παράταση και πήρε τελικά το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια νέα ευκαιρία να γράψει ιστορία. Αν καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέτις, τότε θα επιστρέψει σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θα ζήσει ξανά στιγμές που θυμίζουν το 2003.