Στο ραντάρ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Η ΑΑΔΕ «τρέχει» διασταυρώσεις με στόχο τον εντοπισμό όσων έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν επαγγελματική δραστηριότητα.

Το 2025 στα ηλεκτρονικά «δίχτυα» της ΑΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ όπως διαπιστώθηκε είχαν οικονομική δραστηριότητα και συναλλαγές.

Οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για να αποφύγουν την πληρωμή του φόρου αποκαλύφθηκαν από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας myDATA, η οποία επιτρέπει την ψηφιακή καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διασταύρωσης για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2024 ενώ είχαν δραστηριότητα, εντοπίστηκαν 824 επιχειρήσεις οι οποίες όφειλαν να έχουν συμπεριλάβει ποσά στις υποβληθείσες μηδενικές περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2024. Μετά τις απαραίτητες επιχειρησιακές και επικοινωνιακές ενέργειες της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, συμμορφώθηκαν 103 επιχειρήσεις υποβάλλοντας 534 τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ. Το ποσό των φορολογικών εκροών που δηλώθηκε ανήλθε σε 9,8 εκατ. ευρώ.

Έκτακτη δράση συμμόρφωσης

Επίσης στο πλαίσιο αξιοποίησης δεδομένων του myDΑΤΑ, εντοπίστηκαν 553 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει κενές-μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 3ο τρίμηνο του 2023, ενώ είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Από τις 553 επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν οι 251 επιχειρήσεις και δηλώθηκαν επιπλέον 17,5 εκατ. ευρώ φορολογητέες εκροές.

«Κλειδωμένες» δηλώσεις

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις ΦΠΑ είναι πλέον «κλειδωμένες» στα έσοδα και τα έξοδα καθώς έχουν καταργηθεί οι αποκλίσεις και λαμβάνονται υπόψη μόνο τα στοιχεία που περνάνε μέσα από τα myDATA.

Εξαφανισμένοι έμποροι

Παράλληλα με τις διασταυρώσεις, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ ολοκλήρωσαν πέρυσι 159 έρευνες απάτης ΦΠΑ, καλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 155 ερευνών, ενώ η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 81,1% (έναντι ετήσιου στόχου 70%). Από τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών προέκυψαν 129 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ (έναντι ετήσιου στόχου 115) και ακολούθησε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ. Τα προσδιορισθέντα διαφυγόντα έσοδα από τις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές ΦΠΑ

Στο μέτωπο των επιστροφών ΦΠΑ, ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για το 2026 προβλέπει ότι τουλάχιστον το 95% των επιστροφών θα είναι ψηφιακές και άμεσες. Το 2025 τα αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών (KPI 6) ανήλθαν σε ποσοστό στο 97,83%, έναντι 97,9% το 2024, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο του 95%. Το συνολικό πλήθος αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ που διεκπεραιώθηκε το 2025 ανήλθε σε 53.043 (από τα οποία 46.535 διεκπεραιώθηκαν αυτοματοποιημένα), τα δε αιτήματα που διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών ανήλθαν σε 49.184 το 2025 έναντι 48.540 το 2024.