Σε στενή παρακολούθηση θέτει η ΑΑΔΕ το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή συστήνεται νέα Υποδιεύθυνση στο ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, που αναλαμβάνει την εποπτεία των διασυνοριακών συναλλαγών και των καθεστώτων απαλλαγής από ΦΠΑ. Στο επίκεντρο, βρίσκονται τα e-shops που δραστηριοποιούνται σε αγορές εντός ΕΕ, αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ με έλεγχο των ορίων κύκλου εργασιών και της νόμιμης ένταξης ή παραμονής στο ειδικό καθεστώς για την αποφυγή καταχρήσεων.

Η νέα υποδιεύθυνση συγκεντρώνει αρμοδιότητες σχετικές με το μητρώο, την απεικόνιση συναλλαγών, τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο (OSS/IOSS) και το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Επίσης ενισχύεται ο ρόλος του ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. στην παρακολούθηση δηλώσεων, στη διασταύρωση στοιχείων, στην έκδοση πράξεων φόρου και προστίμων και στην εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των φορολογούμενων.

Οι αρμοδιότητες

Σύμφωνα με την απόφαση για την ενίσχυση των ελέγχων και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση φορολογουμένων το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής οργανώνεται στις ακόλουθες τρεις βασικές Υποδιευθύνσεις και ειδικές υποστηρικτικές μονάδες:

1. Υποδιεύθυνση-Απεικόνιση Συναλλαγών και Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ. Συγκεντρώνει αρμοδιότητες που σχετίζονται με το φορολογικό μητρώο, την τήρηση βιβλίων και στοιχείων και τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ που εφαρμόζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στις μικρές επιχειρήσεις όπως τη διαχείριση του φορολογικού μητρώου (χορήγηση ΑΦΜ, έναρξη και μεταβολή δραστηριότητας) την τήρηση βιβλίων και έκδοση φορολογικών στοιχείων τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο (OSS, IOSS) και το ειδικό καθεστώς απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων από ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη Υποδιεύθυνση έχει αυξημένο ρόλο στην παρακολούθηση της δραστηριότητας των e-shops και των διασυνοριακών συναλλαγών εντός ΕΕ, καθώς και στον έλεγχο των προϋποθέσεων ένταξης επιχειρήσεων σε καθεστώτα απαλλαγής ΦΠΑ.

2. Υποδιεύθυνση-Έμμεση φορολογία. Καλύπτει τον ΦΠΑ, τα τέλη και άλλες ειδικές φορολογίες, όπως αυτές που σχετίζονται με οχήματα. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν τον έλεγχο των δηλώσεων ΦΠΑ, την επαλήθευση στοιχείων, την επιβολή φόρων και προστίμων και τη διαχείριση αιτημάτων φορολογουμένων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και διαδικασίες όπως η δήλωση ακινησίας οχήματος, οι οποίες πλέον διεκπεραιώνονται μέσω ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

3. Υποδιεύθυνση- Άμεση φορολογία. Είναι αρμόδια για θέματα φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και για ειδικές κατηγορίες φορολόγησης, όπως η φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των φορολογουμένων ως προς την υποβολή δηλώσεων, ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και προβαίνει σε διασταυρώσεις δεδομένων με βάση εργαλεία ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, χειρίζεται αιτήσεις υπαγωγής σε ειδικά καθεστώτα εναλλακτικής φορολόγησης (άρθρα 5Α, 5Β και 5Γ ΚΦΕ), που αφορούν κυρίως μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται και η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμων.

Επίσης, η νέα δομή περιλαμβάνει Τμήμα Νομικής Υποστήριξης που χειρίζεται προσφυγές και δικαστικές υποθέσεις, Τμήμα Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, γραφεία εξυπηρέτησης φορολογουμένων, ειδικό γραφείο για κατοίκους εξωτερικού και Γραφείο χορήγησης ΑΦΜ και κλειδαρίθμου.