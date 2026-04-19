Σε μια περίοδο που η γεωπολιτική σκακιέρα στη Μέση Ανατολή αλλάζει ώρα με την ώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις “αντοχές” της ελληνικής οικονομίας. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Χατζηδάκης έδωσε το στίγμα των νέων παρεμβάσεων κατά της ακρίβειας, εξηγώντας γιατί η κυβέρνηση επιμένει στη συνταγή του Fuel Pass αντί της μείωσης του ΦΠΑ, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα για την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας.

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τον Μακάριο Λαζαρίδη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφέρθηκε στις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι «όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να κινούνται με το χειρότερο σενάριο, ακριβώς για να έχουν μπροστά τους τις δυνατότητες παρέμβασης με όρους σοβαρότητας».

«Κοιμόμαστε μια μέρα με ένα σκηνικό έντασης στον κόλπο. Ξυπνάμε την άλλη μέρα με ένα σκηνικό μιας κάποιας ύφεσης και το βράδυ κοιμόμαστε με ένα άλλο σκηνικό», είπε χαρακτηριστικά θέλοντας να τονίσει την ευμετάβλητη κατάσταση που επικρατεί.

Ακόμα αναφέρθηκε στην παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στη συνταγματική αναθεώρηση.

Σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη για την άρση ασυλίας βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε: «Πρώτον, η ψήφος κατά το Σύνταγμα είναι κατά συνείδηση. Δεύτερον, με βάση τη Συνταγματική αναθεώρηση που πέρασε με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 προβλέπεται ότι αίρεται αυτομάτως η βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε δεν σχετίζεται με τα βουλευτικά καθήκοντα. Τρίτον, και οι 11 συνάδελφοι ανεξαιρέτως προς τιμή τους έχουν ζητήσει να αρθεί η ασυλία τους ώστε να καταθέσουν τα στοιχεία που έχουν και να προχωρήσει η διαδικασία. Θέλω να επισημάνω ότι μετά τις πρώτες εντυπώσεις, όταν βγήκαν οι συνάδελφοι και άρχισαν να εξηγούν περί τίνος πρόκειται, δημιουργήθηκε μια άλλη εντύπωση, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης. Και πάντως, νομίζω δεν έχει υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί ότι δεν πρόκειται για κάποιους βουλευτές που πιάστηκαν «με τη γίδα στην πλάτη». Πρόκειται για κάποιες παρεμβάσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανταπόκριση αιτημάτων που έλαβαν από διάφορους ψηφοφόρους τους. Από εκεί πέρα, θα πρέπει να κριθεί το περιεχόμενο της παρέμβασης».

Η κριτική στην αντιπολίτευση

Τέλος άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση:

«Η χώρα αυτή έχει ταλαιπωρηθεί διαχρονικά από δύο πράγματα. Από τη μια πλευρά τη δημαγωγία, τον λαϊκισμό, τα λεφτόδεντρα και από την άλλη τις ακρότητες, το φανατισμό, την εχθροπάθεια, τη στοχοποίηση του απέναντι. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την πολιτική αντιπαράθεση και τις πολιτικές διαφορές, όσο μεγάλες και αν είναι, από την τοξικότητα και το διχασμό. Έχουμε υποχρέωση όλοι μας, είτε είμαστε δεξιοί, είτε κεντρώοι, είτε αριστεροί να λειτουργούμε με ένα πιο σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό και πιο πατριωτικό τρόπο».

«Πολλές φορές», προσέθεσε, «στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας ο κομματικός φανατισμός μας θολώνει και γι’ αυτό το λόγο έχουμε οδηγηθεί σε διχασμούς και εμφυλίους. Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα πολιτικά από τα προσωπικά. Δεν μας αξίζουν αυτές οι ακρότητες, πολύ περισσότερο όταν θέλει κάποιος να αποδείξει ότι είναι προοδευτικός και ότι φέρνει το καινούργιο. Η αντιπολίτευση έχει την υποχρέωση να μας ελέγχει αυστηρά, αλλά να μείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας και του διχασμού».

Υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι «έχουμε μπροστά μας αρκετές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχουμε την υποχρέωση να προχωρήσουμε μπροστά». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη διαχείριση της κρίσης, στην Συνταγματική αναθεώρηση που είναι μια ευκαιρία για μια πιο αξιόπιστη πολιτική στην Ελλάδα, σε κρίσιμα νομοσχέδια όπως ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης, η μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, το εθνικό απολυτήριο. «Και φυσικά το καλοκαίρι θα έχουμε και το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, η χώρα να μην χάσει κονδύλια από την Ευρώπη και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», σημείωσε.

Αναφορικά με την προοπτική λήψης νέων μέτρων στήριξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε τα εξής: «Σύντομα θα ανακοινωθούν από την Eurostat τα αποτελέσματα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2025, οπότε θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με τις δυνατότητες μας από εδώ και πέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε το 2026 και ποιος δημοσιονομικός χώρος θα υπάρξει για περαιτέρω παρεμβάσεις το 2027. Υπάρχει μια κατεύθυνση για προσωρινής ισχύος και στοχευμένα μέτρα, η οποία πάνω-κάτω θα παραμείνει. Η βούληση της κυβέρνησης είναι, παρακολουθώντας την κρίση και τις συνέπειες της να είναι παρούσα ουσιαστικά, όχι με μεγάλα λόγια και πολιτικές σαπουνόφουσκες. Πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί: προσεκτικοί απέναντι στο μέσο άνθρωπο που πλήττεται από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και όλες τις άλλες συνέπειες. Αλλά και προσεκτικοί για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι η χώρα υποκύπτει σε πειρασμούς λαϊκισμού και κάνει πράγματα αναντίστοιχα με αυτά που κάνουν άλλες χώρες, όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους οι οποίοι θέλουν να παριστάνουν ότι είναι φιλολαϊκοί. Και εδώ απαντώ και σε αυτούς που αναρωτιώνται αν τα πρωτογενή πλεονάσματα τρώγονται. Αποδεικνύεται ότι τρώγονται, όπως αποδείχτηκε και πέρυσι. Είναι ένας δρόμος σοβαρότητας να κρατάς καλή ισορροπία στα δημόσια οικονομικά, να έχεις νοικοκυριό. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δίνεις αυτά τα οποία αντέχεις χωρίς να διακυβεύεις τις εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών στην οικονομία. Διότι, παρά την πολύ σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους έχουμε ακόμα υψηλό δημόσιο χρέος και πρέπει είμαστε προσεκτικοί σε περιόδους κρίσεων».

Fuel pass και φοροελαφρύνσεις

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα υπάρξουν φοροελαφρύνσεις, όπως έχει συμβεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ανέφερε πως: «μέχρι τώρα έχουμε προχωρήσει με βάση τη συνταγή του 22-23 της ενεργειακής κρίσης. Τότε, υπήρξε στήριξη για τις τιμές του ντίζελ και υπήρξε το fuel pass για την βενζίνη. Επαναλαμβάνονται με κάποιο τρόπο αυτά τα μέτρα συν τα λιπάσματα, συν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια».

«Τα μέτρα τα δικά μας μετά βεβαιότητος πάνε στις τσέπες των καταναλωτών και τον καταναλωτή τον ενδιαφέρει να πάει στο παντελόνι του η ενίσχυση ή όχι, αν θα πάει στην αριστερή, στη δεξιά τσέπη», είπε χαρακτηριστικά.

«Τώρα αν μειώνεις ειδικά τον ΦΠΑ, έχει αποδειχθεί και στην Ελλάδα και αλλού ότι δεν καταλήγει πάντοτε σε αυτόν που θέλεις να βοηθήσεις. Επομένως τα μέτρα τα δικά μας έχουν αποτέλεσμα. Ειδικά δε για τη βενζίνη, είχαμε υπολογίσει από τότε που ανακοινώθηκαν τα μέτρα ότι μέχρι να πάει η τιμή 2 ευρώ και 11 λεπτά δεν έχει επίδραση. Δεν θα είχε επίδραση η αύξηση στις τσέπες όλων όσων επωφελούνται από το fuel pass, που όμως είναι τα 3/4 της κοινωνίας», συμπλήρωσε.