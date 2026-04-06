«Είμαστε σε επαφή με την Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι βουλευτές από το 2019 έχουν στηρίξει την προσπάθεια η οποία σε κάποιες φάσεις ήταν δύσκολη. Και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι αν κάναμε κάτι διαφορετικό θα δινόταν η εντύπωση της συγκάλυψης. Γι’ αυτό θα πρέπει να αρθούν οι ασυλίες. Ο δρόμος αυτός έχει επιλέγει για την προστασία της παράταξης, των ιδίων αλλά και για να λάμψει η αλήθεια με τον καλύτερο τρόπο. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ίδιοι οι συνάδελφοι θα ζητήσουν να έρθει η ασυλία τους. Και αυτό είναι προς τιμήν τους».

Αυτό ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στα Παραπολιτικά FM και πρόσθεσε ότι ο ίδιος έχει συνομιλήσει με τους περισσότερους από τους βουλευτές που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής εισαγγελίας και τους κάλεσε να βγουν δημόσια, στη Βουλή και τα μέσα ενημέρωσης για να παρουσιάσουν την υπόθεση όπως οι ίδιοι την αντιλαμβάνονται. «Όλοι εκφράζουν κατάπληξη για τον τρόπο με τον οποίο έχει παρουσιαστεί το θέμα και παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα. Τους προέτρεψα να τοποθετηθούν δημόσια, κάποιοι το έχουν ήδη κάνει, για να μην δημιουργούνται διάφορες εντυπώσεις. Κάθε φορά που μιλάω με κάποιον, αντιλαμβάνομαι μια τελείως διαφορετική οπτική, με στοιχεία, όχι με θεωρίες, που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη», είπε.

Σημείωσε ακόμη ότι η άρση της ασυλίας δεν σημαίνει αυτόματα παραπομπή σε δίκη καθώς θα υπάρξει διάκριση ανάμεσα στα πλημμελήματα και τις κακουργηματικές διώξεις, θα δοθούν εξηγήσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, και θα υπάρξει η απόφαση για παραπομπή ή μη παραπομπή.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε ότι είναι ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. «Καθώς φημολογείται ότι υπάρχουν μεταγενέστερες υποθέσεις και επειδή το θέμα έχει έντονη πολιτική χροιά, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να τρέξουν τις υποθέσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται», τόνισε. Πρόσθεσε επίσης ότι θα ήταν εσφαλμένο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υπάρχει παρέμβαση στα ελληνικά πολιτικά πράγματα.

Αναφερόμενος στην πρόταση για το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, που παρουσίασε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια ευκαιρία για την επανεκκίνηση της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων να καταθέσουν τολμηρές απόψεις, οι οποίες να στείλουν ένα μήνυμα επανεκκίνησης. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε αυτή την πρόταση η οποία δεν ακούγεται πρώτη φορά στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο η Ελλάδα μια χώρα στην οποία θα εφαρμοστεί αυτό, όποτε εφαρμοστεί. Στη Γαλλία, ισχύει ακριβώς αυτό που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Και σε άλλες χώρες που έχουν σύστημα προεδρικής δημοκρατίας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Κύπρος, υπάρχει απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή. Καλό είναι να κάνουμε μια απροκατάληπτη συζήτηση. Παράλληλα όμως, ο Πρωθυπουργός έθεσε και το θέμα της αναβάθμισης του ρόλου του βουλευτή, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παραδείγματος χάριν προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς μπορεί να εγκριθεί μια βουλευτική τροπολογία, όταν δεν είναι οικονομικού περιεχομένου, διότι μέχρι σήμερα φτάνει να την απορρίπτει απλώς ο υπουργός. Μπορεί, επίσης, να ενισχυθεί ο ρόλος της επιτροπής που ασχολείται με τον έλεγχο της εφαρμογής του προϋπολογισμού. Πρέπει να σκεφτούμε έξω από τα τετριμμένα και να δούμε πώς μπορεί τόσο το αξίωμα του Υπουργού, όσο και το αξίωμα του Βουλευτή να αναβαθμιστούν προς όφελος της Δημοκρατίας».

«Εμείς», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «δεν παριστάνουμε ότι είμαστε κυβέρνηση των αλάθητων. Εκείνο το οποίο έχουμε επιχειρήσει να κάνουμε σε όλα τα θέματα που έχουν προκύψει είναι να κινηθούμε θεσμικά, υπεύθυνα και χωρίς σε καμιά περίπτωση να δίνουμε την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια συγκάλυψη. Σεμνά και σοβαρά θα πούμε στους Έλληνες πολίτες ότι, ναι, έχουμε κάνει κάποια λάθη, θα ήταν παράλογο να μην τα παραδεχτούμε. Έχουμε κάνει όμως και μεγάλα βήματα μπροστά. Και εσείς που είστε το αφεντικό, θα διαλέξετε: Θέλετε εμάς για να ακολουθήσουμε μια πολιτική κοινής λογικής και προόδου της χώρας με σταθερά βήματα μπροστά; Ή θέλετε τις μαγικές συνταγές, τις ακρότητες και τις ύβρεις της άλλης πλευράς; Γιατί είναι ξεκάθαρο για μένα πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι φοβερά κατώτερα των περιστάσεων».

