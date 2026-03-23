Κυβέρνηση και επιδότηση καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA για τη στρατηγική στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξημένες τιμές ενέργειας.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση επέλεξε τη μέθοδο της απευθείας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και την κάρτα καυσίμων για τη βενζίνη, προκειμένου οι μειώσεις να φτάσουν άμεσα στην τσέπη του καταναλωτή. Αντίθετα, όπως σημείωσε, μια παρέμβαση στον ΦΠΑ δεν θα διασφάλιζε ότι η μείωση της τιμής θα αποτυπωνόταν στην αντλία.

Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι για μια μέση κατανάλωση 70 λίτρων βενζίνης τον μήνα, η επιδότηση που ισχύει από την 1η Απριλίου υπερκαλύπτει το επιπλέον κόστος που προήλθε από τη διεθνή κρίση. Συγκεκριμένα, η επιδότηση καλύπτει τη διαφορά έως ότου η τιμή της βενζίνης φτάσει τα 2,11 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα στήριξης θα εφαρμοστούν ανεξάρτητα από τις διεθνείς εξελίξεις. Όπως υπογράμμισε, ακόμη και στην περίπτωση που ο πόλεμος λήξει άμεσα, οι επιπτώσεις στην οικονομία και την αγορά θα συνεχίσουν να είναι αισθητές.

«Έχουμε μια πρώτη δυνατότητα επιπλέον βοήθειας»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο παράτασης της κρίσης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε: «Θα δούμε πρώτα απ’ όλα στα τέλη Απριλίου, όταν θα βγουν τα στοιχεία για το 2025, τον δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει. Πήραμε και το μέτρο που ανακοινώθηκε σήμερα για την επιπλέον φορολόγηση του τζόγου, για να υπάρχει κι από εκεί ένα “μαξιλάρι”. Επομένως, μια πρώτη δυνατότητα βοήθειας επιπλέον, ναι, την έχουμε».

Ο κ. Χατζηδάκης πρόσθεσε ότι, σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης, οι ευρωπαϊκές χώρες θα συντονιστούν ώστε να υπάρξουν μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας. «Πάμε με μια λογική νοικοκυριού και προβλεψιμότητας», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν εξαντλεί τις δυνατότητές της, αλλά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, συντονιζόμενη με τους ευρωπαίους εταίρους.