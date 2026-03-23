Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η προθεσμία για την πλήρη προσαρμογή των πρατηρίων καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης στο νέο σύστημα παρακολούθησης εισροών-εκροών. Παράλληλα, δίνεται νέα διορία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την απογραφή στο Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων.

Για την κάλυψη του κόστους αναβάθμισης του εξοπλισμού των πρατηριούχων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση μέσω voucher, ύψους έως 3.000 ευρώ.

Το νέο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Οι νέες προθεσμίες για την προσαρμογή στα συστήματα εισροών – εκροών καυσίμων και την απογραφή των στοιχείων των ιδιωτικών πρατηρίων στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της ΑΑΔΕ (με τροποποίηση των ΚΥΑ Α.1176/2024 και Α.1180/2025) διαμορφώνονται ως εξής:

1. Εγκατάσταση και ψηφιακή μετάδοση δεδομένων (Α.1073/2026)

• Δημόσια πρατήρια καυσίμων:

– Έως 30/9/2026 για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης

– Έως 31/12/2026 για την υπόλοιπη επικράτεια.

• Ιδιωτικά πρατήρια:

– Έως 31/12/2026 για όλη τη χώρα.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά:

• Κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας δημόσιας χρήσης,

• Πωλητές πετρελαίου θέρμανσης,

• Κατόχους άδειας λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων (περιπτώσεων ζζ, ηη, θθ, ιι, ια, ιβ, ιγ, παρ. 7α, αρ. 31, Ν. 3784/2009),

• Εγκαταστάτες συστημάτων εισροών εκροών, κατασκευαστές λογισμικού και διαπιστευμένους φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών καυσίμων,

• Κάθε δημόσια Αρχή αρμόδια για τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης καυσίμων εισροών – εκροών.

2. Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης της ΑΑΔΕ (Α.1074/2026)

• Έως 30/9/2026.

Η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά:

• Κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας ιδιωτικής χρήσης,

• Διαπιστευμένους φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης,

• Εγκαταστάτες συστήματος εισροών εκροών.

Το νέο χρονοδιάγραμμα προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο στους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να υιοθετήσουν πλήρως τις νέες προδιαγραφές του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών και την απογραφή των στοιχείων των ιδιωτικών πρατηρίων στην ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Στόχος είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων και η ενίσχυση της διαφάνειας στον έλεγχο της διακίνησης καυσίμων.

Επιχορήγηση πρατηρίων μέσω voucher

Για την οικονομική στήριξη και την ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες απαιτήσεις ελέγχου, προβλέπεται η χορήγηση voucher για την αναβάθμιση του συστήματος εισροών-εκροών. Η επιχορήγηση, ύψους 3.000 ευρώ, καλύπτει μέρος του κόστους εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και των λογισμικών παρακολούθησης.

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

• Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

• Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Καύσιμα > Συστήματα εισροών – εκροών καυσίμων > Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων ή Θέματα Τελωνείων > Καύσιμα > Συστήματα εισροών – εκροών καυσίμων > Πλατφόρμα υποβολής δηλώσεων για τα συστήματα εισροών – εκροών υγρών καυσίμων.