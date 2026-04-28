Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ «οικονομικό πυρηνικό όπλο», υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της θαλάσσιας αυτής οδού για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου προς τον υπόλοιπο κόσμο. Όπως σημείωσε, το Ιράν επιδιώκει να επιβάλει τη δική του «κυριαρχία» στην περιοχή.

Σε συνέντευξή του στο Fox News τη Δευτέρα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών—και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του προέδρου—τόνισε ότι ο αποκλεισμός του στενού αποδεικνύει γιατί, κατά την άποψή του, δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

«Το στενό είναι βασικά το ισοδύναμο οικονομικού πυρηνικού όπλου που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του κόσμου, και καυχιούνται γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούμπιο προειδοποίησε πως, αν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα, θα μπορούσε να «κρατήσει όλη την περιφέρεια όμηρο». Η Τεχεράνη, ωστόσο, διαψεύδει εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Ο αμερικανός αξιωματούχος απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα για το πώς θα αντιδράσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που η ιρανική πλευρά συνεχίσει να απορρίπτει τις προτάσεις διαπραγμάτευσης της Ουάσιγκτον, ιδίως αναφορικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο

Από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν πριν από δύο μήνες, η Τεχεράνη έχει de facto κλείσει το στενό του Χορμούζ. Μέσω αυτού διέρχεται, υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που εξάγουν τα βασίλεια του Κόλπου.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ραγδαία άνοδο των τιμών της ενέργειας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, επιχειρώντας να μηδενίσουν τα έσοδα από τις εξαγωγές αργού.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που παραμένει σε ισχύ μετά από 40 ημέρες συγκρούσεων, οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, που παραμένουν ορκισμένοι εχθροί, φαίνεται να έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.