Κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση κρατούμενης αντιμετωπίζει αρχιφύλακας στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατούμενης.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο αρχιφύλακας φέρεται να πρότεινε σεξουαλική συνεύρεση στην 42χρονη κρατούμενη μέσα σε αστυνομικό τμήμα, την ώρα που τη συνόδευε από τις φυλακές προς την Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Θεσσαλονίκης.

Στη δικογραφία επισημαίνεται ακόμη ότι η κρατούμενη φέρεται να ζήτησε το ποσό των 1.000 ευρώ από τον 54χρονο αρχιφύλακα, προκειμένου να μην προχωρήσει σε καταγγελία εις βάρος του.

Το δικαστήριο που επρόκειτο να εξετάσει την υπόθεση αναβλήθηκε για τις 29 Απριλίου. Μέχρι τότε, ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος.