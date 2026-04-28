Ένα εύκολο κέικ με φράουλες και γιαούρτι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, τόσο νόστιμο, τόσο αρωματικό, τόσο αφράτο και ζουμερό, που θα το αγαπήσετε και θα το φτιάχνετε ξανά και ξανά!
Υλικά
- 125 gr βούτυρο μαλακό
- 150 gr ζάχαρη
- 2 μεγάλα αυγά
- Ξύσμα από 1/2 λεμόνι
- 200 gr αλεύρι μαλακό
- 1 ½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- 1 πρέζα αλάτι
- 120 gr γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
- 150 gr φράουλες μικρές κομμένες στη μέση
ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ
- 150 gr ζάχαρη
- 150 gr νερό
- 2 κ.σ. χυμό λεμόνι
- Ξύσμα από 1/2 λεμόνι
Εκτέλεση
- Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170°C.
- Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε πολύ καλά μια μακρόστενη φόρμα.
- Κοσκινίζουμε το αλεύρι, το baking powder, και το αλάτι.
- Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη για να αφρατέψει καλά.
- Ένα – ένα ρίχνουμε τα αυγά.
- Προσθέτουμε το ξύσμα και το γιαούρτι και ανακατεύουμε απαλά τα κοσκινισμένα υλικά στο μείγμα.
- Πλένουμε, καθαρίζουμε και κόβουμε τις φράουλες.
- Προσθέτουμε τις φράουλες και ανακατεύουμε, αδειάζοντας στην φόρμα.
- Ψήνουμε για 45-50΄, μέχρι να βγαίνει καθαρή η μύτη από ένα μαχαίρι από την καρδιά του κέικ.
- Το αφήνουμε να κρυώσει για 15΄.
- Το βγάζουμε σε σχάρα να κρυώσει τελείως.
ΣΙΡΟΠΙ
- Βράζουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι 3-4΄από την ώρα που θα πάρει βράση.
- Ξαναβάζουμε το κέικ στη φόρμα. Το τρυπάμε με σουβλί.
- Λίγο-λίγο το περιχύνουμε με το ζεστό σιρόπι.
- Αφήνουμε να κρυώσει καλά και να ρουφήξει το σιρόπι.