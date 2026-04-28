Σε έντονο ύφος απάντησε το ΠΑΣΟΚ σε ανάρτηση του υπουργού Υγείας, κ. Γεωργιάδη, με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων μέσω του Predator.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, «ο κ. Γεωργιάδης, ως στόχος παρακολούθησης του Predator που δεν είχε το θάρρος να υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά ούτε να συνδράμει τη δικαιοσύνη ενημερώνοντας αν άνοιξε το μολυσμένο μήνυμα, εγκαλεί ως “αντιθεσμικό” τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκάνδαλο και έκανε όλες τις απαραίτητες θεσμικές κινήσεις».

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ακόμη ότι «είναι ο ίδιος άνθρωπος, που πριν λίγες μέρες ισχυριζόταν ότι υπάρχει απόφαση που ακυρώνει την ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και χθες με μία θεαματική κυβίσθηση χαρακτήρισε “αναγκαστική” την ανανέωση των θητειών τους».

Με αιχμηρό ύφος, το κόμμα θέτει το ερώτημα «ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;» και διερωτάται «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει που τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα;».

«Του έχει μείνει έστω και λίγη πολιτική αξιοπρέπεια;», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.