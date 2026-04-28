Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και σήμερα, Τρίτη 28 Απριλίου, στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή από νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Την ίδια ώρα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν φορτηγό ντεραπάρισε στο ύψος του παλαιού αεροδρομίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην περιοχή του Ελληνικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, στο ύψος της Λεοντίου, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα, όπως και η λεωφόρος Μεσογείων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται επίσης τα οχήματα στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσκολία σε αρκετά σημεία.