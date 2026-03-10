Η UEFA γνωστοποίησε τον διαιτητή που θα διευθύνει την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μπέτις για τη φάση των «16» του UEFA Europa League.

Την ευθύνη της αναμέτρησης θα έχει ο Πολωνός ρέφερι Σίμον Μαρτσίνιακ, ένας από τους πιο έμπειρους και αναγνωρισμένους διαιτητές στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Μαρτσίνιακ είναι γνωστός και στο ελληνικό κοινό, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε διευθύνει τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ.

Βοηθοί του θα είναι οι Τόμας Λίστκιεβιτς και Άνταμ Κούπσικ, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο Tζάρεντ Γκίλετ. Χρέη AVAR θα εκτελέσει ο Ματ Ντάνοχιου, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Πάβελ Ρατσκόβσκι.