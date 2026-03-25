Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του τίτλου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS, διεκδικώντας την ανατροπή της απόφασης της CAF.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας αμφισβητεί την κατακύρωση του τίτλου στο Μαρόκο και ζητά να αναγνωριστεί η ίδια ως νικήτρια της διοργάνωσης. Το CAS επιβεβαίωσε ότι η προσφυγή έχει κατατεθεί, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη κάποια απόφαση, με την υπόθεση να αναμένεται να εξεταστεί το προσεχές διάστημα.

Μέχρι τότε, ο τίτλος παραμένει στο Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ η συγκεκριμένη εξέλιξη ανοίγει έναν σπάνιο κύκλο νομικής αντιπαράθεσης σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με την τελική ετυμηγορία να μεταφέρεται πλέον εκτός αγωνιστικών χώρων.

Υπενθυμίζεται πως η CAF είχε αποφασίσει να κατοχυρώσει τον τελικό υπέρ του Μαρόκου με σκορ 3-0 στα χαρτιά, αποδίδοντας ευθύνη στη Σενεγάλη για τη διακοπή της αναμέτρησης, κάνοντας λόγο για αποχώρηση των παικτών της από τον αγωνιστικό χώρο.

🚨 OFFICIAL: CAS confirms Senegalese Football Federation has appealed the decision to call Morocco as winners of the AFCON 2025, asking to restore Senegal as the original winners. Appeal registered by CAS on 25 March 2026 “to set aside the CAF decision and declares the FSF… pic.twitter.com/iQqLBqVdFE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση του CAS:

«Το CAS επιβεβαιώνει ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης άσκησε έφεση κατά της απόφασης που ανακήρυξε το Μαρόκο νικητή του AFCON 2025, ζητώντας να αναγνωριστεί εκ νέου η Σενεγάλη ως αρχική νικήτρια.

Η έφεση κατατέθηκε στο CAS στις 25 Μαρτίου 2026 με αίτημα την ακύρωση της απόφασης της CAF και την ανακήρυξη της FSF νικήτριας του AFCON».

Τι προηγήθηκε στον επεισοδιακό τελικό:

Ο τελικός ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο σημαδεύτηκε από ένταση και διακοπές στα τελευταία λεπτά. Στις καθυστερήσεις, καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους παίκτες της Σενεγάλης, οι οποίοι είχαν ήδη δει νωρίτερα γκολ τους να ακυρώνεται.

Η ένταση οδήγησε σε προσωρινή αποχώρηση παικτών από τον αγωνιστικό χώρο, μετά από παρότρυνση του προπονητή τους, πριν τελικά επιστρέψουν για τη συνέχεια του αγώνα. Η εκτέλεση του πέναλτι πραγματοποιήθηκε αρκετά λεπτά αργότερα, χωρίς να αλλάξει το σκορ, με το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση, όπου η Σενεγάλη είχε επικρατήσει αγωνιστικά.

Παρόλα αυτά, η απόφαση της CAF άλλαξε το αποτέλεσμα στα χαρτιά, οδηγώντας τη διαμάχη στα δικαστήρια.