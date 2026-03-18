Η Πειθαρχική Επιτροπή της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θεωρεί ότι η Σενεγάλη εγκατέλειψε τον αγώνα και κατέγραψε τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με 3-0 σκορ υπέρ του Μαρόκου.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής ολοκληρώθηκε στις 16 Ιανουαρίου. Σ’ έναν επεισοδιακό τελικό, η Σενεγάλη επικράτησε στην παράταση με σκορ 1-0 της διοργανώτριας χώρας, του Μαρόκου και της παρέας του Γιουσούφ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού. Η προσωρινή αποχώρηση, όμως, ορισμένων ποδοσφαιριστών της Σενεγάλης από τον αγωνιστικό χώρο, λόγω διαμαρτυρίας προς τη διαιτησία του τελικού, απέφερε συνέπειες.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο 84 των κανονισμών, κάνει δεκτή την ένσταση του Μαρόκου. Σύμφωνα με το άρθρο, οι παίκτες της Σενεγάλης θεωρείται ότι εγκατέλειψαν τον αγωνιστικό χώρο του «Πρινς Μουλέ Αμπντελάχ» στο Ραμπάτ μετά από τις διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή Ζαν Ζακ Ενταλά από το Κονγκό και τις αποφάσεις του.

Ο Σάντιο Μανέ ήταν αυτός που παρέμεινε στο χορτάρι και τους παρότρυνε να συνεχίσουν, αλλά ορισμένοι είχαν φτάσει ήδη προς τα αποδυτήρια. Ο πειθαρχικός κώδικας απαγορεύει την αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο, αν δεν έχει δώσει οδηγία ο διαιτητής, με συνέπεια το ματς να καταλογιστεί 3-0 υπέρ του Μαρόκου, το οποίο κατακτά στα χαρτιά τον 2ο τίτλο του.

Απόφαση αν μη τι άλλο που ταράζει τα νερά του ποδοσφαίρου στην Αφρική, αλλά δίνει εν τέλει τη δυνατότητα στον Γιουσούφ Ελ Κααμπί και τον μοιραίο Μπραχίμ Ντίας, να πανηγυρίσουν για το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.