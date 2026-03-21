Χαμός στο Κόπα Άφρικα, με την απόφαση της αφρικανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να κάνει δεκτή την έφεση του Μαρόκο και να δώσει το τρόπαιο στην ομάδα του Ασράφ Χακίμι.

Ο παίκτης της Παρί και αρχηγός του Μαρόκο, μίλησε για την εν λόγω απόφαση, που ουσιαστικά θα πάρει το τρόπαιο από τη Σενεγάλη και θα το δώσει στη χώρα του και πήρε… απόσταση από τη θέση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χακίμι

«Η μητέρα μου, μου είπε να αρνηθούμε το τρόπαιο του Κόπα Αφρικα.

Επίσημα δηλώνω ότι δεν δέχομαι την απονομή του τροπαίου σε εμάς, και ελπίζω και οι συμπαίκτες μου να πράξουν το ίδιο. Είχαμε την ευκαιρία μας να το κατακτήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές νικάς, κάποιες χάνεις.

Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια και άξιζε τη νίκη. Θα ήταν άδικο να χαλάσουμε τη χαρά τους μετά την σκληρή δουλειά τους στον αγωνιστικό χώρο. Σέβομαι την απόφαση αλλά αρνούμαι επίσημα την απονομή.

Δεν κερδίσαμε το τρόπαιο του 2025. Η Σενεγάλη το έκανε και την συγχαίρω για ακόμη μια φορά».