Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αφρικής γνωστοποίησε πως η Σενεγάλη ηττήθηκε στα χαρτιά στον τελικό του Κύπελλου Εθνών Αφρικής, με το Μαρόκο να κατακτά τον τίτλο, δύο μήνες μετά τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Η απόφαση αυτή σηματοδότησε έξαλλους πανηγυρισμούς σε ολόκληρο το Μαρόκο, με τους φιλάθλους να κατακλύζουν τους δρόμους της χώρας.

Παρόμοια συναισθήματα μοιράστηκε και ο μοιραίος εκείνου του τελικού, Μπραχίμ Ντίας, ο οποίος ενημερώθηκε για την κατάκτηση του τίτλου από την εξέδρα, μετά το τέλος του αγώνα Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης (1-2) για το Τσάμπιονς Λιγκ, εντείνοντας τον ενθουσιασμό του για την αναπάντεχη εξέλιξη. Ο μέσος των Μαδριλένων ήταν αυτός που αστόχησε στο περιβόητο πέναλτι για το Μαρόκο.

Αντιθέτως, οι παίκτες της Σενεγάλης έμειναν εμβρόνητοι στη συγκεκριμένη απόφαση. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησαν φωτογραφίες τους με το τρόπαιο και τα μετάλλιά τους, συνοδευόμενες από emoji που γελούν. Με τον συγκεκριμένο τρόπο θέλησαν να δείξουν την αποστροφή τους στην CAF.

📲 Senegal duo Habib Diarra and Pathé Ciss respond to the news on Instagram. 😂😂😂😂😂 https://t.co/VnM7fEuezr pic.twitter.com/bakWNGkgxO — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 17, 2026

Η Σενεγάλη βέβαια έχει προσφύγει στο CAS και απομένει να δούμε αν τελικά δικαιωθεί για την κατάκτηση του τροπαίου εντός αγωνιστικών χώρων.