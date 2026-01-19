Σε έναν τελικό που θα μείνει στην ιστορία, η Σενεγάλη επικράτησε με 1-0 του Μαρόκου στον τελικό του Copa Africa, χάρη σε ένα θεαματικό γκολ του Γκέιγ στο 94ο λεπτό της παράτασης. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί τη δεύτερη κατάκτηση του τίτλου για την ομάδα του Σαντιό Μανέ, η οποία, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη της επιτυχία, φτάνει τους δύο τίτλους, ισοφαρίζοντας χώρες όπως η Αλγερία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Από την άλλη, το Μαρόκο, παρά την εντυπωσιακή του πορεία και την φιλοξενία του τουρνουά στην έδρα του, έμεινε στην μοναδική του κατάκτηση το 1976, χάνοντας μια σπάνια ευκαιρία να σηκώσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά μπροστά στο κοινό του.

Η Σενεγάλη, με το χρυσό γκολ του Γκέιγ, κατέκτησε το δεύτερο Copa Africa στην ιστορία της, προσφέροντας στους φιλάθλους της έναν ανεπανάληπτο τελικό που θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια.