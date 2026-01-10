Η Νιγηρία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Αλγερία, επικρατώντας με 2-0 στον προημιτελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο αριστερό άκρο.

Το πρώτο μέρος κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις δύο ομάδες να δείχνουν προσεκτικές. Σταδιακά, όμως, οι «Σούπερ Αετοί» πήραν τον έλεγχο και με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου βρήκαν το γκολ. Στο 47ο λεπτό, ο Ονιεμαέτσι έβγαλε ιδανική σέντρα από τα αριστερά και ο Όσιμεν με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Δέκα λεπτά αργότερα, ο επιθετικός της Γαλατάσαραϊ μοίρασε ασίστ στον Άνταμς, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Η Νιγηρία διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της μέχρι το τέλος, χωρίς να απειληθεί σοβαρά, χάνοντας μάλιστα ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Ο Ονιεμαέτσι αναδείχθηκε κορυφαίος του αγώνα, με μία ασίστ, πέντε πάσες-κλειδιά και εξαιρετική παρουσία και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Στα ημιτελικά, οι Νιγηριανοί θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, σε μια μονομαχία με έντονο… ερυθρόλευκο ενδιαφέρον.