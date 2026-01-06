Η Αίγυπτος κατάφερε να επικρατήσει του Μπενίν με 3-1 και να πάρει την πρόκριση για την προημιτελική φάση του Κόπα Άφρικα.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ μίλησε για τις βλέψεις και τη δυναμική της χώρας του, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι το φαβορί, ενώ στάθηκε και στην ποιότητα της διοργάνωσης…

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Μοχάμεντ Σαλάχ:

Για το αν η Αίγυπτος είναι το φαβορί: «Δεν νομίζω ότι είμαστε καθόλου φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Έχουμε νεαρούς παίκτες και οι περισσότεροι από αυτούς παίζουν στην Αίγυπτο. Απλώς αγωνιζόμαστε για τη χώρα μας και όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Για το επίπεδο του Κόπα Άφρικα: «Το επίπεδο είναι αρκετά παρόμοιο. Χθες είπα στην ομάδα ότι καμία ομάδα δεν χάνει με τέσσερα ή πέντε γκολ. Το Μπενίν έχει μια καλή ομάδα και έναν καλό προπονητή. Χαίρομαι που στο τέλος καταφέραμε να κερδίσουμε».