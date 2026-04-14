Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Μόναχο απέναντι στον Φάμπιαν Μαροζάν σήμερα στις 18:00 ώρα Ελλάδος, σε μια απαιτητική πρεμιέρα που έρχεται νωρίς στο ταμπλό της διοργάνωσης.

Η φετινή σεζόν δεν έχει εξελιχθεί ιδανικά για τον ίδιο, καθώς δεν κατάφερε να προχωρήσει βαθιά σε διοργανώσεις, όπως στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο, γεγονός που τον έχει φέρει χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη.

Σε δηλώσεις του στο Tennis TV, ο Τσιτσιπάς στάθηκε στη σημασία της αγωνιστικής συνέχειας, επισημαίνοντας ότι η συμμετοχή σε περισσότερα τουρνουά αποτελεί το «κλειδί» για να βρει ρυθμό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Δεν νιώθω πια απογοήτευση, γιατί δεν υπάρχει κάποιος πόνος που να διακόπτει την καθημερινή μου προπόνηση.

Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάτι που με ενοχλεί αυτή τη στιγμή, οπότε βρίσκομαι σε ιδανική φάση για να χτίσω πάνω στο παιχνίδι μου και να το βελτιώσω, προσπαθώντας να επιστρέψω εκεί όπου πιστεύω ότι ανήκω.

Μέχρι τώρα, τίποτα δεν με έχει ενοχλήσει. Κινούμαι σε μια σταθερή πορεία, προσπαθώντας να πετύχω τους στόχους μου και, ελπίζω, να ξαναμπώ σε ένα νικηφόρο σερί.

Γνωρίζω ότι φέτος ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσω δυνατούς αντιπάλους από τους πρώτους κιόλας γύρους σε διάφορα τουρνουά φέτος. Δεν είναι εύκολο να τους βρίσκεις τόσο νωρίς, αλλά αποδέχομαι την πρόκληση και τη θέση μου, καταλαβαίνοντας ότι αυτά είναι απαραίτητα βήματα για να επιστρέψω εκεί όπου ανήκω.

Αν χρειαστεί να παίξω σε τουρνουά κατηγορίας 250 ή να συμμετάσχω σε περισσότερα τουρνουά, θα το κάνω, γιατί οι αγώνες με βοηθούν να ξαναβρώ τον ρυθμό μου».

Τέλος, συμπλήρωσε: «Είμαι παίκτης που χρειάζεται αγώνες. Χρειάζομαι να παίζω πολλά σετ για να βρίσκω το παιχνίδι μου και να νιώθω καλύτερα στο γήπεδο. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνω τις επόμενες εβδομάδες.

Περιμένω να αγωνιστώ σε πολλά τουρνουά. Φυσικά, θα είμαι προσεκτικός στις επιλογές μου, τόσο στα τουρνουά που θα διαλέξω όσο και στο πότε θα αγωνιστώ. Όλα αυτά τα λαμβάνω σοβαρά υπόψη».