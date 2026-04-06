Η συγκεκριμένη ήττα έχει σοβαρό αντίκτυπο για τον 27χρονο Έλληνα, καθώς δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τους βαθμούς που είχε συγκεντρώσει από την περσινή του παρουσία, γεγονός που τον οδήγησε σε πτώση 17 θέσεων, φτάνοντας πλέον στο Νο.65 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε πίσω με break, αλλά αντέδρασε δυναμικά και ανέτρεψε την κατάσταση, φτάνοντας να σερβίρει για την κατάκτησή του στο 5-3. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει, με τον Σερούντολο να απαντά εντυπωσιακά και να κατακτά τέσσερα διαδοχικά games, κλείνοντας το σετ με 7-5.

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και στο δεύτερο σετ, όπου ο Αργεντινός προηγήθηκε νωρίς με 4-0. Ο Τσιτσιπάς κατάφερε να επιστρέψει και να ισοφαρίσει σε 4-4, όμως δεν διατήρησε την ίδια ένταση μέχρι το τέλος, χάνοντας ξανά το σερβίς του σε κομβικό σημείο.

Ο Σερούντολο αξιοποίησε την ευκαιρία, κράτησε το σερβίς του και με 6-4 εξασφάλισε την πρόκριση, αφήνοντας τον Τσιτσιπά εκτός συνέχειας από πολύ νωρίς στη διοργάνωση.