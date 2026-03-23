Ο Γάλλος τενίστας, που βρίσκεται στο Νο31 της παγκόσμιας κατάταξης, κυριάρχησε πλήρως και έφτασε σε μια εμφατική νίκη με 6-0, 6-1 σε λιγότερο από μία ώρα, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «16». Παράλληλα, διατήρησε το απόλυτο απέναντι στον Έλληνα, μετρώντας πλέον πέντε νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η εμφάνιση του Τσιτσιπά ήταν από τις πιο αδύναμες της καριέρας του, με το 6-0 στο πρώτο σετ να αποτελεί μόλις την τέταρτη φορά που συμβαίνει, και πρώτη μετά το US Open 2022.

Το σερβίς του δεν λειτούργησε σε κανένα σημείο, καθώς τα ποσοστά του ήταν χαμηλά τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο, ενώ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα και στις επιστροφές, αδυνατώντας να πιέσει τον αντίπαλό του.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Έλληνας τενίστας εξέφρασε και παράπονα προς τον διαιτητή, αναφέροντας ότι τα έντονα φώτα τον δυσκόλευαν να παρακολουθήσει την πορεία της μπάλας.

Stefanos Tsitsipas complaining to the umpire about the lighting during his match against Arthur Fils in Miami: “You should be ashamed of yourself. Have you ever seen me serve and miss a forehand for 5 hours in a row? It doesn’t happen. I cannot see the ball. I don’t know how he… pic.twitter.com/lNBXR9SWz9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 23, 2026

Από την άλλη πλευρά, ο Φις παρουσιάστηκε απόλυτα συγκεντρωμένος και αποτελεσματικός, με ελάχιστα λάθη και σταθερό ρυθμό. Ξεκίνησε εντυπωσιακά, κατακτώντας τα πρώτα οκτώ games και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την πρόκριση από νωρίς.

Στην επόμενη φάση, ο Γάλλος θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Βαλεντίν Βασερό, που ξεπέρασε το εμπόδιο του Ματέο Μπερετίνι.