Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε δύο θέσεις και επανήλθε στο Top 50 της παγκόσμιας κατάταξης, φτάνοντας πλέον στο Νο 49 με 995 βαθμούς.

Στην κορυφή, η πρώτη τριάδα παραμένει αμετάβλητη, με τον Κάρλος Αλκαράθ να διατηρεί το προβάδισμα. Ωστόσο, ο Γιανίκ Σίνερ πλησιάζει ακόμα περισσότερο, έχοντας κατακτήσει το Miami Open μετά τη νίκη του στο Indian Wells.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης διαμορφώνεται ως εξής:

1. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 13.590 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 12.400

3. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 5.205

4. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 4.720

5. Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) 4.265

6. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 4.095

7. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 4.000

8. Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) 3.870

9. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 3.860

10. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Καζακστάν) 3.610

…

49. Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 995

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε τρεις θέσεις και πλέον κατατάσσεται 36η με 1.370 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της WTA. Στην κορυφή παραμένει η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα, έχοντας πραγματοποιήσει το «Sunshine Double» στις ΗΠΑ με νίκες στο Indian Wells και στο Miami Open.

Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 11.025 βαθμοί

2. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 8.108

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 7.278

4. Ιγκα Σβιόντεκ (Πολωνία) 7.263

5. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.243

6. Αμάντα Ανισίμοβα (ΗΠΑ) 6.180

7. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 3.965

8. Τζασμίν Παολίνι (Ιταλία) 3.907

9. Βικτόρια Μπόκο (Καναδάς) 3.351

10. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 3.121

…

36. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 1.370