Στον αγώνα για τον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Μόναχο, ο οποίος διακόπηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/4) λόγω σκότους, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Φάμπιαν Μαροζάν. Ο Ούγγρος τενίστας πέτυχε την ανατροπή μέσα σε δύο ημέρες και με σκορ 3-6, 7-6(5), 6-4 προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο της γερμανικής διοργάνωσης.

Σημερινή εξέλιξη από το 5ο game του 3ου σετ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ξανά από το 5ο game του τρίτου σετ, με τους δύο τενίστες να είναι ισόπαλοι 2-2 και τον Μαροζάν να σερβίρει. Ο Ούγγρος κράτησε το σερβίς του για να πάρει το προβάδισμα με 3-2 και στη συνέχεια κέρδισε break point στο σερβίς του Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να ισοφαρίσει το σετ σε 3-3. Ακολούθησαν δύο εύκολα holds για κάθε τενίστα, με τον Μαροζάν να παίρνει ξανά το προβάδισμα και να βρίσκεται ένα game μακριά από τη νίκη.

Ο Νο.67 τενίστας του κόσμου, Στέφανος Τσιτσιπάς, σέρβιρε για να παραμείνει στο ματς, αλλά ο Μαροζάν βρήκε τρία match points. Το τρίτο ήταν και το καθοριστικό, δίνοντάς του τη νίκη και τον αποκλεισμό του Στέφανου Τσιτσιπά από τη συνέχεια του τουρνουά.

