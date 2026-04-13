Μπορεί τελικά και στη χωμάτινη επιφάνεια ο Γιάνικ Σίνερ. Ο Ιταλός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο τουρνουά Masters 1000 του Μόντε Κάρλο, καθώς επικράτησε στον τελικό με 2-0 σετ (7-6, 6-3) του Αλκαράθ και στέφθηκε πρωταθλητής. Μάλιστα αυτή ήταν και η πρώτη «μονομαχία» μέσα στο 2026 μεταξύ των δύο, οι οποίοι πριν τον τελικό είχαν ξοδέψει και τις ίδιες ώρες (5ώρες και 59 λεπτά) στα γήπεδα του Μονακό.

Ο αγώνας για το νούμερο ένα του κόσμου

Οι δύο τενίστες είχαν ένα επιπλέον κίνητρο πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση. Ο νικητής εκτός από την κατάκτηση του τίτλου, θα έπαιρνε και την πρώτη θέση του ATP ranking, εκεί που πριν τον αγώνα βρισκόταν ο Αλκαράθ. Τελικά, ο Σίνερ επικράτησε και ταυτόχρονα ανέκτησε εκ νέου τη θέση με το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη (από Δευτέρα 13/4), κάτι το οποίο θα γίνει για 67 η εβδομάδα και για πρώτη φορά μετά το Αμερικάνικο Όπεν του 2025.

Πλέον, ο Αλκαράθ καλείται να κατακτήσει το τουρνουά των 500 βαθμών στη Βαρκελώνη (13-21/4) για να βρεθεί ξανά στην κορυφή του κόσμου. Μάλιστα, αυτή ήταν η 6η φορά την τελευταία δεκαετία, που μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο αντιπάλους έκρινε το Νο 1 στον κόσμο.

One match between two rivals to decide world #1, last 10 years: 2016 ATP Finals final, Djokovic vs Murray 2022 US Open final, Alcaraz vs Ruud 2023 Australian Open final, Djokovic vs Tsitsipas 2025 US Open final, Alcaraz vs Sinner 2026 Monte-Carlo final, Alcaraz vs Sinner — Bastien Fachan (@BastienFachan) April 11, 2026

Το πιο αδιανόητο στατιστικό που προέκυψε πριν τον αγώνα των δύο ήταν άλλο. Σε 16 αναμετρήσεις που είχαν βρεθεί αντίπαλοι οι Αλκαράθ και Σίνερ, υπήρχε ισοπαλία στους πόντους που είχε κερδίσει ο καθένας (1651 έκαστος). Με τον 24χρόνο Ιταλό να κερδίζει την τελευταία «μάχη» και να προγείται πλέον και σε αυτό τον τομέα. Κάποιοι χαρακτηρίζουν το «Sincaraz» ως το μεγαλύτερο «rivarly» σε όλα τα σπορ τη δεδομένη στιγμή. Όχι και… άδικα

Μετά τον Τζόκοβιτς, ο επόμενος

Με άλλο ένα ρεκόρ έφυγε ο Γιάνικ Σίνερ από το Μόντε Κάρλο. Ο αθλητής του Ντάρεν Κέιχιλ μπορεί να μην ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν, αφού ηττήθηκε στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, αλλά στη συνέχεια τα έχει σαρώσει… όλα. Αρχικά, ήταν η κατάκτηση του τίτλου του τουρνουά Masters 1000 στο Indian Wells, ενώ ακολούθησε και το τρόπαιο στο Masters του Μαϊάμι. Για να φτάσουμε στην επικράτηση του Μόντε Κάρλο.

Άμα, σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε και τον τίτλο που κέρδισε το 2025 στα ATP Finals της Ιταλίας, ο Σίνερ έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές κατακτήσεις σε 1000άρι τουρνουά που συμμετέχει. Κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το θρυλικό Τζόκοβιτς το 2015

Το ιστορικό σερί

Σε όλη αυτή την διάρκεια με τις πολλαπλές κατακτήσεις των τουρνουά 1000 βαθμών, ο 24χρόνος τενίστας «έτρεξε» ένα αδιανόητο σερί. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός διέλυσε το ρεκόρ του Τζόκοβιτς για τα συνεχόμενα κερδισμένα σετ σε Masters επίπεδο. Ο «Νόλε» είχε καταφέρει να φτάσει στον αριθμό των 24, αλλά ο Σίνερ το πήγε σε άλλο επίπεδο. Το σερί των συνεχόμενων κερδισμένων σετ έφτασε στο… 37, με τον Τόμας Μάτσατς, στον τέταρτο γύρο του Μόντε Κάρλο, να είναι εκείνος που έβαλε «στοπ» σε αυτό το μυθικό ρεκόρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The First Serve (@thefirstserveau)

Ο Σίνερ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν στο χώμα. Με το Rolland Garros να πλησιάζει, θα μπορέσει άραγε να το κατακτήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του;

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος