Ο Γιανίκ Σίνερ πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στον τελικό του Μόντε Κάρλο, επικρατώντας του Κάρλος Αλκαράθ με 7-5, 6-3, σε έναν αγώνα υψηλής έντασης που κράτησε πάνω από δύο ώρες.

Με αυτή την επιτυχία, κατέκτησε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τουρνουά.

Το πρώτο σετ εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη, με τον Αλκαράθ να ξεκινά καλύτερα και να προηγείται με break, όμως ο Σίνερ αντέδρασε άμεσα και ισορρόπησε το παιχνίδι.

Παρά τις χαμένες ευκαιρίες για break, διατήρησε τον έλεγχο και πήρε το σετ στο κρίσιμο σημείο.

Ο τελευταίος πόντος του αγώνα

Στο δεύτερο σετ, αν και βρέθηκε προσωρινά πίσω στο σκορ, ο Ιταλός τενίστας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και με συνεχόμενα κερδισμένα games «καθάρισε» τον τελικό, φτάνοντας στην κατάκτηση του τίτλου και στην επιστροφή του στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης.

