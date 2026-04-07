Οι Παύλος και Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσαν νωρίς την πορεία τους στο διπλό του Μόντε Κάρλο, καθώς γνώρισαν την ήττα στον πρώτο γύρο του χωμάτινου Masters.

Το ελληνικό δίδυμο δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Γκουίντο Αντρεόζι και Μανουέλ Γκινάρντ, οι οποίοι είναι Νο. 8 στο ταμπλό και πρόσφατοι νικητές στο Indian Wells, επικρατώντας με 6-2, 6-4.

Στην επόμενη φάση, οι Αντρεόζι και Γκινάρντ θα αντιμετωπίσουν τους Ζιζού Μπεργκς και Γιανίκ Σίνερ με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκε η συνολική παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο φετινό τουρνουά, τόσο στο διπλό όσο και στο μονό. Υπενθυμίζεται ότι στο απλό είχε ήδη αποκλειστεί από τον Φρανσίσκο Σερουντόλο, καταγράφοντας τον πιο πρόωρο αποκλεισμό του στη συγκεκριμένη διοργάνωση, στην οποία στο παρελθόν έχει κατακτήσει τρεις τίτλους.

Επόμενος σταθμός για τον Έλληνα τενίστα είναι το τουρνουά ATP 500 στο Μόναχο (13-19 Απριλίου), όπου θα συμμετάσχει για πρώτη φορά, επιλέγοντας να μην αγωνιστεί στη Βαρκελώνη, που αποτελούσε μέχρι τώρα σταθερή του επιλογή.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, οι αντίπαλοι κυριάρχησαν στο πρώτο σετ, ενώ στο δεύτερο οι Τσιτσιπάδες ανέβασαν την απόδοσή τους και έκαναν το ματς πιο ανταγωνιστικό. Αν και βρέθηκαν πίσω με 2-6, 1-3, αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 3-3, όμως δέχθηκαν νέο break αμέσως μετά. Παρά την προσπάθειά τους να επιστρέψουν ξανά, οι αντίπαλοι διατήρησαν τον έλεγχο και «σφράγισαν» τη νίκη, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση σε 62 λεπτά.