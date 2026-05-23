H φυσική κατάσταση των πιλότων στη Formula1 ίσως να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στον κόσμο του αθλητισμού, αφού οι πιέσεις που δέχονται κατά τη διάρκεια των γκραν πρι είναι πραγματικά εξωφρενικές και παραπέμπουν σε υπεράνθρωπους. Εκτός από το αυτοκίνητο, η κατάσταση του οδηγού παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο αποτέλεσμα.

Η θερμοκρασία στο πιλοτήριο φτάνει τους 70 C, ενώ αυτή στο εσωτερικό του κράνους του οδηγού τους 60 C. Koινώς, το θερμικό στρες που υποβάλλονται είναι τρομακτικό ενώ η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος με τη σειρά της οδηγεί σε μεγαλύτερη εφίδρωση. Παράλληλα οι πολλαπλές καταπονήσεις από τα G είναι τεράστιες. Σημειώστε ότι σε κάθε αγώνα, ένας πιλότος της F1 χάνει έως και 3 κιλά βάρους από τον ιδρώτα. Σε μια τυπική στροφή ο αυχένας τους δέχεται πίεση βάρους 35 κιλών σε κάθε πλευρικό φορτίο και αφορά μια στροφή των 5.5G. Ενώ έχει 150 – 160 παλμούς για πάνω από 100 λεπτά, όσο διαρκεί ο αγώνας. Κοινώς, όσοι κάνουν ατασθαλίες ή καταχρήσεις, τις βρίσκουν… μπροστά τους.

Στην ιστορία της Formula1 δεν είναι πολλοί οι πιλότοι που έχουν «ξεφύγει» από το πρωτόκολλο της φυσικής τους κατάστασης με πολλά κακά παραδείγματα που έχουν γίνει πρωτοσέλιδα με τα καμώματα τους. Πριν λίγες ημέρες, ένας πρώην πιλότος της Formula1, ο Ντέρεκ Ντάλι έκανε αίσθηση όταν ανέφερε στην πρόσφατη αυτοβιογραφία του ότι ήταν εθισμένος με τα ναρκωτικά ακόμη και την περίοδο που έτρεχε στα γκραν πρι.

Μιλώντας για τον εθισμό του στις ναρκωτικές ουσίες , τόνισε ότι αυτό είχε συμβεί στις αρχές της καριέρας του, όταν ήταν αναγκασμένος να εργάζεται ως μεταλλωρύχος σε ορυχεία της Αυστραλίας ώστε να μπορεί να συνεχίσει να φορά την αγωνιστική του φόρμα.

Σήμερα, ο Ντάλι, που έχει τρέξει σε 64 γκραν πρι την περίοδο 1980 -82, είναι 73 ετών και ζει ήρεμα με την οικογένεια του και μάλλον μακριά από τα ναρκωτικά.

Στην 75χρονη ιστορία του αθλήματος δεν ήταν μόνο ο Ντάλι το μαύρο πρόβατο. Αρκετοί πιλότοι έχουν απασχολήσει με τις καταχρήσεις τους τον κόσμο της Formula1, όπως τον εθισμό στη νικοτίνη αλλά και το αλκοόλ.

Ο Γιόχεν έχει μείνει στην ιστορία της Formula 1 ως ο μοναδικός οδηγός ο οποίος έχει κατακτήσει τον τίτλο μετά θάνατο. Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής μετά το τραγικό δυστύχημα του, όταν στις 5η Σεπτεμβρίου του 1970 έχασε τη ζωή του στην πίστα της Μόντσα. Ο εμβληματικός πιλότος του αθλήματος ήταν φανατικός καπνιστής, ενώ φωτορεπόρτερ τον έχει «συλλάβει» να καπνίζει στα πιτ στοπ, λίγο πριν το μοιραίο γύρο στην Ιταλική πίστα.

Έχουν περάσει 33 χρόνια από τότε που ο πλεϊ μπόι της Formula1 εγκατέλειψε τα εγκόσμια. Ο Τζέιμς Χαντ που έχει γίνει και ταινία ( Στην ταινία Rush του Ρον Χάουαρντ όπου το ευρύ κοινό έμαθε για την τρομερή κόντρα που είχε ο Νίκι Λάουντα με τον Τζέιμς Χάντ) είδε την καριέρα του να τελειώνει, εθισμένος από το αλκοόλ, τα τσιγάρα και τις γυναίκες.

Μπορεί ο Άγγλος πιλότος να κατέκτησε το 1976 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά εκτός πίστας κέρδιζε την πρώτη θέση στα δελτία ειδήσεων για άλλους λόγους. Αθεράπευτα γυναικάς, τις άλλαζε σαν τις στολές στη Formula1 και όπως έχουν γράψει οι εφημερίδες της τότε εποχής κέρδισε ένα πρωτάθλημα και …πήγε με τις μισές γυναίκες του πλανήτη.

Πριν μερικά χρόνια οι δύο γιοι του έβγαλαν και βιβλίο για τα «κατορθώματα» του. Όπως τονίζουν σε ένα ταξίδι στη Σκωτία ξεπέρασε τα όρια ταχύτητας τα οποία έγιναν αντιληπτά από την Αστυνομία. Ξεκίνησε μια καταδίωξη αλλά ο Χαντ δεν σταμάτησε ποτέ επειδή μέσα στο αυτοκίνητο είχε μαριχουάνα! Πιθανόν, σε αρκετά γκραν πρι να έτρεχε υπό την επήρεια του αλκοόλ.