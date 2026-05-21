To μικρο ηλεκτρικό αυτοκίνητο Kia EV1 αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2028 με τιμή εκκίνησης μεταξύ 20.000 και 22.000 ευρώ – ακολουθούμενο από ένα αδελφό μοντέλο της Hyundai, πιθανώς με την ονομασία Ioniq 1.

Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι το EV1 θα έχει πολύ διαφορετική φιλοσοφία από το μεγαλύτερο EV2. Απέναντί του θα βρεθεί και το Smart #2, ένα premium διθέσιο ηλεκτρικό πόλης, που θα δώσει έμφαση στην πρακτικότητα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Hyundai και η Kia συνεργάζονται αυτή τη στιγμή πάνω σε μια αρχιτεκτονική ηλεκτρικών οχημάτων που θα αποτελέσει τη βάση για τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εισαγωγικού επιπέδου και των δύο εταιρειών.

Σύμφωνα με στέλεχος της φίρμας το EV1 θα κυκλοφορήσει το 2028 στην ηπειρωτική Ευρώπη και 17.000 λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο.