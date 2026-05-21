Ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε βίντεο με «γκάλοπ» σε νέους για το όνομα του κόμματός του. Οι περισσότεροι του πρότειναν το «Πυξίδα» αλλά βρέθηκε και μια ερωτηθείσα που προτιμάει το «Λάουρα». Ολες οι ιδέες δεν ήταν κακές, κατά την άποψή του. Εφόσον όμως διευρύνει λίγο το δείγμα της έρευνάς του, ίσως αποκτήσει και μια εικόνα του τι πιστεύει για το πολιτικό του εγχείρημα η πλειονότητα των συμμετεχόντων στις κανονικές μετρήσεις. Στοίχημα ότι εκεί θα βγαίνει με συντριπτικό ποσοστό το «ΣΥΡΙΖΑ 2.0».

Μέρα

Η ερώτηση αν θα προσχωρήσει στο κόμμα Τσίπρα του γίνεται συχνά – τόσο συχνά που ο ίδιος έχει αστειευτεί για το κατά πόσο χρειάζεται να του την απευθύνουν. Αυτή τη φορά, πάντως, αφού ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εξήγησε ότι δεν θα ακολουθήσει τον ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ επειδή «η φωνή της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς έχει κάτι να πει», άκουσε τη δημοσιογραφική απορία «δεν είναι πια αριστερός ο Τσίπρας;». Κι αποκρίθηκε «εξαρτάται ποια μέρα θα τον ρωτήσετε». Θα ήταν πιο ακριβής αν έλεγε «εξαρτάται ποια στιγμή της ημέρας θα τον ρωτήσετε».

Καθρέπτης

Η ατάκα του Αδωνη για τη διάσπαση του ατόμου στην Αριστερά ενθουσίασε τον Θάνο Πλεύρη, οπότε τη χρησιμοποίησε κι εκείνος. Δεν υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική αντιπαράθεση, εξάλλου. Αλλά, για να μη νομίζετε πως δεν σκέφτεται μόνος του πιασάρικες μπηχτές, συμπλήρωσε: «μου το λέγαν παλιά ότι οι αριστεροί εάν βρεθεί μόνος του κάποιος, τελικά θα διαφωνήσει με τον καθρέφτη. Ε, το βλέπουμε πράξη αυτό». Εντάξει, ούτε αυτό είναι δικής του εμπνεύσεως. Ωστόσο, φρόντισε να κοπιάρει κάποιον λιγότερο δραστήριο σε παραδοσιακά και νέα Μέσα, προκειμένου να πάρει ο ίδιος τα εύσημα.

Μπουμπουλίνα

«Η Μαρία Καρυστιανού σαν συμβολισμός είναι μία σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάππους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος». Τάδε έφη ο υποστηρικτής της ηθοποιός, Νίκος Ζιάγκος. Τελικά, αυτό το νέο κόμμα δεν χρειάζεται να κατακεραυνώνει τα ανώνυμα ή επώνυμα τρολς του Διαδικτύου για να κάνει ντόρο. Ολα δείχνουν ότι έχει τα φόντα να διαπρέψει μόνο του στο αυτοτρολάρισμα.