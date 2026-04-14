Την Τετάρτη (15/4) θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Φαμπιάν Μαροζάν για τον πρώτο γύρο στο τουρνουά που πραγματοποιείται στο Μόναχο, καθώς διεκόπη με το σκορ στο 1-1 (6-3, 6-7 [5], 2-2) λόγω σκότους.

Ο Έλληνας άσος θα μπορούσε, πάντως, να είχε πάρει το παιχνίδι, καθώς είχε match point στο δεύτερο σετ, το οποίο τελικά έσβησε ο Μαροζάν, με τον Ούγγρο να επικρατεί στο τάι μπρέικ του Στέφανου με 7-5 και να στέλνει τον αγώνα σε τρίτο σετ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ μέχρι το 3-3. Σε εκείνο το σημείο ο Τσιτσιπάς ανέβασε την πίεση του, έκανε μπρέικ και προηγήθηκε με 4-3. Στη συνέχεια ο συμπατριώτης μας κράτησε το σερβίς του (5-3) και λίγο αργότερα με νέο μπρέικ έφτασε στο 6-3, που του έδωσε το πρώτο σετ.

Ντέρμπι και στο δεύτερο σετ, με τους δύο αντιπάλους να κρατούν σχετικά τα σερβίς τους (2-2, 4-4, 5-5). Στο 12ο γκέιμ ο Στεφανος είχε match point (30-40), αλλά ο Ούγγρος το έσβησε και ισοφάρισε σε 6-6. Το σετ οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, όπου ο Μαροζάν επικράτησε με 7-5, στέλνοντας το παιχνίδι σε τρίτο σετ.

Στο φινάλε αυτού ο Τσιτσιπάς ζήτησε διακοπή. Οι διαιτητές είχαν αντίθετη άποψη και επέμειναν να συνεχίσουν το ματς, παρότι ήταν αδύνατο να ολοκληρωθεί σήμερα. Ευτυχώς ο Τσιτσιπάς δεν επηρεάστηκε από τη ροή του παιχνιδιού και τα πολλά νεύρα, όπως θα μπορούσε πολύ εύκολα να συμβεί, αποφεύγοντας ένα break που θα τον έφερνε σε πολύ δυσμενή θέση.

Ο Marozsan προφανώς ήθελε να συνεχίσει για να ευνοηθεί από το momentum και λίγο έλειψε να γίνει η ζημιά, αλλά ο Τσιτσιπάς έσβησε break point στο 4ο game και τελικά κράτησε για το 2-2. Εκείνο ήταν και το σημείο που τελικά ο διαιτητής είπε στους δύο παίκτες να μαζέψουν τα πράγματά τους και να αποχωρήσουν από το court.

Εκεί οι δύο τενίστες πρόλαβαν να παίξουν μόλις τέσσερα γκέιμς (2-2), πριν ο chair umpire διακόψει το παιχνίδι λόγω σκότους. Παρά τις αρχικές διαμαρτυρίες και τη νευρικότητα, το παιχνίδι οδηγήθηκε τελικά σε αναβολή, με τη συνέχιση να μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Ντένις Σαποβάλοφ, ο οποίος είχε προκριθεί νωρίτερα επικρατώντας του Τάλον Γκρίκσπουρ με 2-1 σετ.